TFF 2 Lig: 1461 Trabzon FK: 2 - Ankaraspor: 1

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 19. haftasında 1461 Trabzon FK ile Ankaraspor karşılaştı. Müsabaka 1461 Trabzon'un 21 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Emrah Akkaya xx, Şafak Nalbantoğlu xx

1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut xxx, Onur Akdeniz xxx, Yasin Palaz xxx, Yunus Emre Gedik xxx, Ali xxx, Hakan Yavuz xx (Hakan Demir dk. 87 ?), Caner xxx, Özkan Yıldırım xx (Kerem Baykuş dk. 86 ?), Tunahan xx (Halil İbrahim dk. 72 x), Hakan Yeşil xxx, Abdulkadir x (Ahmet Sun dk. 46 x)

Ankaraspor: Metin Erol xx, Alaettin x, Mehmet Yiğit x, Kadir x, Recep x, Furkan Çil x (Barış dk. 72 x), Uğuzhan x (Semih Üstün dk. 46 x), Erdal Öztürk xx (Fahrettin dk. 90 ?), Mert Sinan x, Erdem x, Şahin Fıstıkcı x

Goller: Erdal Öztürk (dk. 9) (Ankaraspor) , Caner (dk. 41 pen.) , Ahmet Sun (dk. 90) (1461 Trabzon FK)

Sarı Kartlar: Özkan Yıldırım, Özkan Karabulut (1461 Trabzon), Erdem (Ankaraspor)

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