Tırmandığı kayanın üstünde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tırmandığı kayanın üstünde mahsur kalan kişi kurtarıldı

İHA

Tırmandığı kayanın üstünde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Trabzon’un Araklı ilçesinde gezmek için gittiği mezrada tırmandığı kayanın üstünde mahsur kalan vatandaş Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Trabzon’un Araklı ilçesindeki Pervane mahallesinden yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Kestanelik mahallesine gezmek için yürüyen Yavuz Selim Karlıdağ (41) isimli vatandaş, mezradaki Gelin Kayalarına tırmandı. Tırmandığı kayaların üstünde bir süre duran Karlıdağ, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalardan inemeyince 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler kayaların üstünde mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin kısa süredeki çalışmasıyla mahsur kalan Karlıdağ, halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor´da hedef çifte kupa
YEREL HABERLER Trabzonspor´da hedef çifte kupa
Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden kapattı Kilosu 50 TL olan hamsi çinekop’un fiyatını yakalarken, en pahalı balık 300 TL fiyatı ile Kalkan oldu
YEREL HABERLER Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden ...
Trabzonspor'da kupa heyecanı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da kupa heyecanı
Ayhan Taflan 4. dönem için adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Ayhan Taflan 4. dönem için adaylığını açıkladı
Prof. Dr. Özlü: Omicron'a karşı 3'ncü doz aşı olunmalı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü: Omicron'a karşı 3'ncü doz aşı ...
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası´na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası´na hazırlanıyor
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası´na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası´na hazırlanıyor
TFF 2 Lig: 1461 Trabzon FK: 2 - Ankaraspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2 Lig: 1461 Trabzon FK: 2 - Ankaraspor: 1
Trabzonspor, sezonun ilk yarısını rekor kırarak tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, sezonun ilk yarısını rekor kırarak ...
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 0 ...
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu; “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ‘önce insan’ diyoruz ve çalışmalarımızı bu anlayış doğrultusunda sürdürüyoruz”
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu; ...
Prof. Dr. Şağdan Başkaya: “Başıboş köpeklerle ilgili yasal düzenleme şart”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şağdan Başkaya: “Başıboş köpeklerle ilgili ...
Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Kanuni Bulvarı'nda yeni viyadüklerin tabyaları yerleştiriliyor Kanuni Bulvarı’nın yüzde 65'e yakın fiziksel bölümü bitirilirken, ikmal ihalesi kapsamında ise işin yaklaşık yüzde 55'i tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yolları arasında ...
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: İlk yarıyı hedeflediğimiz noktada bitirdik
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: İlk yarıyı ...
Ahmet Ağaoğlu: "2019-20 senaryolarını önümüze koymayın elinizde patlar"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "2019-20 senaryolarını önümüze ...
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ardından
Erdinç Sözer: "Sonuçtan iki takımın da memnun olması lazım"
YEREL HABERLER Erdinç Sözer: "Sonuçtan iki takımın da memnun olması ...
Abdullah Avcı: "Ceplerimiz dolu; harika bir 13 ay bitti"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Ceplerimiz dolu; harika bir 13 ay ...
Trabzonspor - Medipol Başakşehir (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Medipol Başakşehir (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Medipol Başakşehir (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Medipol Başakşehir (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 0-0
YEREL HABERLER Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 0-0
Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Trasbzonspor: 0 - Başakşehir: 0 ...
Trabzonspor - Medipol Başakşehir (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Medipol Başakşehir (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Medipol Başakşehir (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Medipol Başakşehir (EK FOTOĞRAFLAR)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.