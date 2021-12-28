Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon’da Mehmet Akif Ersoy’un anısına Uğur Işılak konseri düzenlendi

İHA

Trabzon’da Mehmet Akif Ersoy’un anısına Uğur Işılak konseri düzenlendi

Ortahisar Belediyesi, İstiklâl Marşı’nın Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin 100. yıl anısına ve Şair Mehmet Akif Ersoy’un 85. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir konser etkinliği düzenledi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde ses sanatçısı Uğur Işılak, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden besteleyip yorumladığı eserleri icra etti.
Mehmet Âkif Ersoy’un her biri şaheser olan 8 adet şiirini müzikal olarak besteleyip, yorumlayan Uğur Işılak’ın ‘Bir Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy Gala Konseri’ vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Dinleyiciler ellerinde Türk Bayraklarıyla Uğur Işılak’ın birçok eserine eşlik etti.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İstiklâl Marşı’nın bu toprakların bağımsızlık sembolü olduğuna vurgu yaparak, “Bu toprakları yüzyıl önce kanlarıyla canlarıyla bize feda edenleri hatırlamak ve onların şehadet hatıralarına uygun bir şekilde bu toprakları ilelebet Türk yurdu olarak korumak amacıyla kahramanlıklarımızı destanlaştıran, istiklâlimizi ve istikbalimize doğru destanlaştıran marşın sahibi Mehmet Akif Ersoy’umuzu anıyoruz. Bugün de tevafuk oldu, Akif’in 85. ölüm yıl dönümü. Bir kez daha rahmetle anıyoruz. Hem de bizlere ve Türk gençliğine emanet ettiği, ilelebet yaşayacak olan bu toprakların bağımsızlığının sembolü olarak yaşayacak olan İstiklâl Marşımızın milli marş olarak kabulünün 100. yıl dönümünü O ki, ‘Korkma’ şiirinde ‘Korkma cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz’ diyen Mehmet Akif’i anıyoruz” dedi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise konuşmasında İstiklâl Marşı’yla birlikte Türk milletinin küllerinden yeniden ayağa kalkarak Kurtuluş Savaşı mücadelesini verdiğini ifade etti. Ustaoğlu, “Yüzyıl önce bu ülke neydi, şimdi ne durumda. Evet, yüzyıl önce bu ülke hani diyor ya, ‘Kimisi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela’ dediği Anadolu’nun her tarafı işgal edilmiş, paramparça bir ülke durumundaydık. Yorgun bir millet, Balkan Savaşları, peşinden Çanakkale Savaşından sonra Sevr dayatmasıyla birlikte ülkemiz yedi düvel diye tabir edilen güçler tarafından işgal edilmişti. Böyle bir manzara karşısında bu milleti ayağa kaldıracak, şahlandıracak, kıyama kaldıracak bir şeye ihtiyaç var. İşte 1921 yılında kendisine bu teklif götürüldüğünde ben bunu bir ücret karşılığı yazmam diyor. Ve ısrarcı olununca İstiklâl Marşı’nı telif almadan yazmaya karar veriyor. Gerçekten bu milletin haykırışının, tekrar dirilmesinin dile getirilişi adına çok anlamlı olan İstiklâl Marşımız yüzyıl önce mecliste oybirliğiyle kabul edilerek, milli marş oldu” diye konuştu.
Konserden sonra Başkan Genç, Uğur Işılak’a plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan sahte alkol ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan sahte alkol ve uyuşturucu operasyonu
'Covid-19'u ağır geçirenlerin farklı organ ve sistemlerinde sorun çıkabiliyor'
YEREL HABERLER 'Covid-19'u ağır geçirenlerin farklı organ ve ...
Konteynerde tarım dönemi Bitki fabrikasına dönüştürdüğü konteynerde yetiştirilen maydanoz, şeker otu, fesleğen, fasulye, marul, kabak ve salatalık gibi ürünler dünyaya ihraç edilecek
YEREL HABERLER Konteynerde tarım dönemi Bitki fabrikasına ...
Trabzonspor, Boluspor maçına hazır
YEREL HABERLER Trabzonspor, Boluspor maçına hazır
Trabzon’da sahte alkol operasyonu
YEREL HABERLER Trabzon’da sahte alkol operasyonu
Tırmandığı kayanın üstünde mahsur kalan kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Tırmandığı kayanın üstünde mahsur kalan kişi ...
Trabzonspor´da hedef çifte kupa
YEREL HABERLER Trabzonspor´da hedef çifte kupa
Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden kapattı Kilosu 50 TL olan hamsi çinekop’un fiyatını yakalarken, en pahalı balık 300 TL fiyatı ile Kalkan oldu
YEREL HABERLER Balık sezonu bitmeden çoğu esnaf tezgahını şimdiden ...
Trabzonspor'da kupa heyecanı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da kupa heyecanı
Ayhan Taflan 4. dönem için adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Ayhan Taflan 4. dönem için adaylığını açıkladı
Prof. Dr. Özlü: Omicron'a karşı 3'ncü doz aşı olunmalı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü: Omicron'a karşı 3'ncü doz aşı ...
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası´na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası´na hazırlanıyor
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası´na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası´na hazırlanıyor
TFF 2 Lig: 1461 Trabzon FK: 2 - Ankaraspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2 Lig: 1461 Trabzon FK: 2 - Ankaraspor: 1
Trabzonspor, sezonun ilk yarısını rekor kırarak tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, sezonun ilk yarısını rekor kırarak ...
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 0 ...
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu; “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ‘önce insan’ diyoruz ve çalışmalarımızı bu anlayış doğrultusunda sürdürüyoruz”
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu; ...
Prof. Dr. Şağdan Başkaya: “Başıboş köpeklerle ilgili yasal düzenleme şart”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şağdan Başkaya: “Başıboş köpeklerle ilgili ...
Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Kanuni Bulvarı'nda yeni viyadüklerin tabyaları yerleştiriliyor Kanuni Bulvarı’nın yüzde 65'e yakın fiziksel bölümü bitirilirken, ikmal ihalesi kapsamında ise işin yaklaşık yüzde 55'i tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yolları arasında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.