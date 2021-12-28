Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak´a doğum günü kutlaması

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Selay SAYKAL / TRABZON (DHA) Trabzonsporlu oyuncular, 27 yaşına giren takım arkadaşları Abdulkadir Parmak´a doğum günü kutlaması yaptı.

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda oynayacağı Beypiliç Boluspor maçı öncesinde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Trabzonsporlu oyuncu Abdulkadir Parmak´ın doğum günü kutlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, teknik heyet ve bordo mavili oyuncuların katıldığı kutlamada, Abdulkadir Parmak´a pastasından ilk dilimi arkadaşı Abdülkadir Ömür ikram etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-12-28 16:49:45



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