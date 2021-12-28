Trabzonspor - Beypiliç Boluspor: 1-0

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Selay SAYKAL / TRABZON (DHA) -

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok

TRABZONSPOR: Erce, Serkan (Dk. 51 Dorukhan), Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat (Dk. 46 Bakasetas), Siopis, Yunus, Murat Cem (Dk. 78 Salih Kavrazlı), Yusuf Sarı (Dk. 47 Peres), Koita

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani, Tugay (Dk. 90. Diyar Kaba) , Bregu (Dk. 71 Novak), Arda Şengül, Zahit, Kasongo (Dk. 64 Arda Köksal), Emin, Ali, Abdurrahman, Bertu (Dk. 71 Erdem Can Polat), Berk (Dk. 90 Hakan)

GOL: Dk. 47 Koita (Trabzonspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Trabzonspor, Beypiliç Boluspor'u Koita'nın 47'nci dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

6´ncı dakikada Trabzonspor ceza sahasında topu alan Bolusporlu Bregu´nun vuruşunda direğe çarpan top dışarı çıktı

45´inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Trabzonsporlu Murat Cem Akpınar´ın vuruşu üst direkten dışarı çıktı

47´nci Trabzonspor atağında topu ceza sahasına taşıyan Serkan Asan pasını Bakasetas´a gönderdi, Bakasetas´ın pasını değerlendiren Koita ceza sahasından topu ağlara gönderdi: 1-0.

52´nci dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Bolusporlu Bertu´nun vuruşu sağ direkten dışarı çıktı

67´nci dakikada Peres topu sağ çizgiden çıkararak pasını Bakasetas´a gönderdi. Bakasetas´ın vuruşu üst direkten dışarı çıktı.

Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0´lık üstünlüğüyle tamamlandı.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-12-28 20:40:32



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