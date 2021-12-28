Trabzonspor - Beypiliç Boluspor: 1-0

Selay SAYKAL / TRABZON (DHA) -
STAT: Medical Park
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok
TRABZONSPOR: Erce, Serkan (Dk. 51 Dorukhan), Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat (Dk. 46 Bakasetas), Siopis, Yunus, Murat Cem (Dk. 78 Salih Kavrazlı), Yusuf Sarı (Dk. 47 Peres), Koita
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani, Tugay (Dk. 90. Diyar Kaba) , Bregu (Dk. 71 Novak), Arda Şengül, Zahit, Kasongo (Dk. 64 Arda Köksal), Emin, Ali, Abdurrahman, Bertu (Dk. 71 Erdem Can Polat), Berk (Dk. 90 Hakan)
GOL: Dk. 47 Koita (Trabzonspor)
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Trabzonspor, Beypiliç Boluspor'u Koita'nın 47'nci dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
6´ncı dakikada Trabzonspor ceza sahasında topu alan Bolusporlu Bregu´nun vuruşunda direğe çarpan top dışarı çıktı
45´inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Trabzonsporlu Murat Cem Akpınar´ın vuruşu üst direkten dışarı çıktı
47´nci Trabzonspor atağında topu ceza sahasına taşıyan Serkan Asan pasını Bakasetas´a gönderdi, Bakasetas´ın pasını değerlendiren Koita ceza sahasından topu ağlara gönderdi: 1-0.
52´nci dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Bolusporlu Bertu´nun vuruşu sağ direkten dışarı çıktı
67´nci dakikada Peres topu sağ çizgiden çıkararak pasını Bakasetas´a gönderdi. Bakasetas´ın vuruşu üst direkten dışarı çıktı.
Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0´lık üstünlüğüyle tamamlandı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-12-28 20:40:32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.