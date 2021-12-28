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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Reha Kemal Erginer: "Güçlü bir ekibe karşı oynadık"

İHA

Reha Kemal Erginer: "Güçlü bir ekibe karşı oynadık"

Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, güçlü bir ekibe karşı oynadıklarını belirterek, "Ligi zirvede bitirdi, en formda takımı ve hocasına sahipler. Zor maç olacağını biliyorduk. Temel amacımız oyun ve taktiksel anlamda cevap vermekti. Maçın genelinde bunu başardık" dedi.
İlk yarıda direkten dönen toplarının, pozisyonların olduğunu ifade eden Erginer, "Bir plan dahilinde oynadık. Topu rakibe bıraktık, geçiş oyunu oynamak istedik. Karşımızda güçlü ekip var bize alan bırakmadılar. Üçüncü bölgede pozisyona girdik ama sonuçlandıramadık, biraz daha üretken olabilirdik. Trabzonspor, kaliteli takım. Oynamayan oyuncuları bu derinlik içinde çok iş yapan oyuncular. Yedek oynayan oynamayan kavramı kullanmak istemiyorum kaliteli takıma karşı iyi mücadele ettik. Basit bir gol yedik. Farklı deneyim tecrübe oldu. Bundan sonraki turlarda başarılar dilerim. Kendi takımım kuruluşunun 56. yılı bütün camiamıza hayırlı olsun" dedi.

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