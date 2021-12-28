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Trabzonspor - Beypiliç Boluspor maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Beypiliç Boluspor maçının ardından


Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR / TRABZON (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Trabzonspor, rakibi Beypiliç Boluspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası´nda tur atlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu basın açıklaması yaptı. Kadroda yaptığı değişikliklerin maça yansımasını ve rakibin performansını değerlendiren Abdullah Avcı, "Boluspor´u incelediğin zaman, analizini yaptığımızda şu anki bulunduğu yerin oynadığı oyunun karşılığı olmadığını ve müsabakanın da zor olabileceğini düşündük. Mevcut ligde oynayan kadrosuyla devam ettiler, biz de az forma bulmuş, sonradan oyuna girmiş oyuncularla oynadık. Ne kadar çok tekrarların da olsa ligde bazen 2-3 çok önemli oyuncun olmuyor ama organizasyon devam edebiliyor. Beklendiği gibi maç bizim adımıza sıkıntılı başladı. Rakibe belki bir şey vermiyoruz ama oyun organizasyonunu doğru yapamıyoruz. Odaklanmada ve oyun organizasyonunda sıkıntı var. İlk devreyi doğru hamle yapmayan, doğru pozisyona girmeyen bir şekilde bitirdik. İkinci yarı değişiklik yaptık ve sonra golü bulduk. Oyunda daha aktif olabilirdik. Bu durumlarda beklediğim gibi bir oyundu. Hem oyun, hem oyuncu performansı değerlendirmesi yapıyorsun ve sonrasında sana done verebiliyor. Bütününde Trabzonspor 2021´in sene başından itibaren 12 ay harika bir sene geçirdi. Bugünkü kapanışı kazanarak, kupada da tur atladı. Trabzonspor´un olduğu her yerde yarış vardır ve ne varsa ortada ona taliptir. Kazanarak seneyi kapatmak, ligi harika şekilde bitirmek, 4 gün uzaklaşıp ayın 7´sinde ikinci yarının ilk maçıyla start vereceğiz. Oyuncularımı kazandıkları ve yarışın içinde devam ettikleri içni tebrik ediyorum. Rakibe de liginde başarılar diliyorum" dedi.
"DAHA ERKEN KOPARMAK İSTERDİK"
Beypiliç Boluspor maçında sahaya sürdüğü oyuncuların performansının değerlendirmesine yönelik soruyu yanıtlayan Avcı, "Oyun ve oyuncu performansının inişli çıkışlı olacağını zaten bekliyordum. Onun için oyunun hep içinde olmayı, dalgalanmayı fazla istemeyen, doğru pozisyon almayı, sahada doğru durmayı sağlamak için aktif olmak istedim. Maç kazanmak kolay değil. Detayları doğru değerlendireceksin. Daha erken koparmak isterdik ama sonuçta gol yemeden, fazla pozisyon vermeden kazanmak bence önemliydi. Beklediğim gibi bir oyundu. Bütününde kazanmak önemliydi" diye konuştu.
"YOLUN SONU ÇOK GÜZEL"
İkinci devrenin başlangıcı için yapılacak hazırlıklarla ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, "Milli takım aralarında 3-4 gün izin verdiğimiz oldu. Maçın 7´sinde olması nedeniyle ancak bu şekilde sıkışabiliyor. Tedavisi olanlar, dönüşünü beklediklerimiz, eksikleri olanlar, dinlenmesi gerekenler, biraz uzaklaşması gerekenler var. Dinlenerek ve sakatlığını tedavi ederek ayın 2´si itibarıyla Trabzon´da tekrar başlayacağız. İlk 6 müsabakanın 4´ünü içeride oynayacağız. O süreç bizim ligdeki gidişatımızdaki çok önemli bir dönemi oluşturacak. Taraftarımız bize çok destek veriyor. Trabzonspor takımının pozitif desteğe ihtiyacı var. Baskı yaparak, ses tonunu değiştirerek oyuncunun performansını artıramayız, ben de artıramam. Buna devam etsinler, bu bizi çok hızlandıracak. Geçen hafta 40 bin kişi geldi. Buna lütfen devam etsinler. Bu yolun sonu çok güzel. Buna inanıyor ve taraftara rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
ERGİNER: DAHA ÜRETKEN OLABİLİRDİK
Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer ise şunları söyledi: "Karşımızda çok güçlü bir ekip vardı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bugünkü temel amacımız rakibe taktiksel anlamda cevap verebilmekti. Genele bakınca bunu başardığımızı söyleyebilirim. İlk yarıda pozisyonlarımız ve direkten dönen topumuz var. Plan dahilinde geçiş oyunu oynamak istedik, topu rakibe bıraktık. Bize alan bırakmadılar aslında. Üçüncü bölgede çok üretken değildik, daha üretken olabilirdik. Trabzonspor çok kaliteli bir takım. Oynamayan oyuncular da bu derinliğin içinde iş yapan oyuncular. Kaliteli bir ekibe karşı iyi mücadele ettik. Basit bir gol yediğimizi düşünüyorum. Bizim için farklı bir deneyim oldu. Hem kupada hem Süper Lig´de Trabzonspor´a başarılar dilerim. Bugün kendi takımımın kuruluşunun 56'ncı yılı bütün camiamıza hayırlı olsun kutlu olsun."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdullah Avcı'nın açıklamaları
Reha Erginer'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR
2021-12-28 21:55:58

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