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Altın fiyatlarındaki düşüş en çok onun fiyatını etkiledi Dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon Hasır Bileziği seti 10 gün öncesine kadar 110 bin TL’den satılırken, gram altın fiyatlarındaki düşüşle fiyatı 70 bin TL’ye kadar geriledi

İHA

Altının gram fiyatı tarihi zirvesi olan 1062 liralardan önce 600 lirayara düşerken, ardından dolardaki hafif yükselişle birlikte bugünlerde 700 TL'den satılıyor. Altın fiyatlarındaki bu düşüş ve oynaklık ise en çok dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon Hasır Bileziği'nin fiyatını etkiliyor.

Altın fiyatlarındaki düşüş en çok onun fiyatını etkiledi Dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon Hasır Bileziği seti 10 gün öncesine kadar 110 bin TL’den satılırken, gram altın fiyatlarındaki düşüşle fiyatı 70 bin TL’ye kadar geriledi

Altının gram fiyatı tarihi zirvesi olan 1062 liralardan önce 600 lirayara düşerken, ardından dolardaki hafif yükselişle birlikte bugünlerde 700 TL'den satılıyor. Altın fiyatlarındaki bu düşüş ve oynaklık ise en çok dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon Hasır Bileziği'nin fiyatını etkiliyor.
10 gün öncesine kadar fiyatı 110 bin TL’den satılan Trabzon Hasır Bileziği setinin fiyatı gram altın fiyatlarındaki düşüşle 70 bin TL’ye kadar gerilerken, Trabzon'daki kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, 35 yıllık meslek hayatında altın fiyatlarındaki bu kadar ani düşüş ve hareketlilik yaşamadıklarını söyledi.
Son günlerde altın fiyatının düşüşe geçmesi vatandaşın altına talebini artırırken dünyaca ünlü Trabzon hasır bileziği fiyatında yüzde 3040’lara varan düşüş yaşanmasına neden oldu.
Altın fiyatının yeni yılda daha da düşeceği yada stabil kalacağını belirten kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, halkın bundan faydalanması gerektiğini söyledi. Tonyalı, altın fiyatının düşmesi ile Trabzon hasır bileziğinin fiyatının da neredeyse 3’de bir oranında inişe geçtiğini belirterek ”Yılın son günlerinde doların ani yükselişiyle şu anda yüzde 30 yüzde 40’a varan indirimler var. Yeni içerisinde bu fiyatların stabil veya daha da düşeceğini tahmin ediyoruz. Şu anda altının gramı 705 TL. Bütün sektörde çeşitlerde hepsinde fiyatlar yüzde 3040 düştü. Her sattığımız üründe hepsinde düşüş var. Karadeniz insanı altın çıktığı zaman daha çok talep ediyor. Düştüğü zaman da daha düşecek mi daha düşer mi diye tereddütte bulunuyor. Halbuki bu düşüşten faydalanmaları lazım. Altın hiçbir zaman değerini kaybetmez her sene yüzde 3050 civarında yükselir. Tam altın alma zamanı. Bir ay öncesine göre 19 kol 17 sıra hasırlarda 100 110 bin civarında hasır takım bugün 7075 bin civarına kadar geriledi. 35 yıllık meslek hayatımda böyle bir düşüş hiçbir zaman görmedim. Vatandaşın tepkisi iyi yönde daha da düşeceğini ümit ediyorlar. Biz de o yönde yani işlerimizin artması için vatandaşın daha iyi alış veriş yapabilmesi için altının düşmesi veya sabit kalmasını daha çok tercih ederiz” dedi.
Vatandaşın çoğu Trabzon burmasını tercih ettiğini belirten Tonyalı, “Doğu Karadeniz insanının dışında Trabzon burmasını çok bilen yok. Halkın yüzde 80’nine yakın daha çok tercih ettiği ürün Trabzon burması. Hasır bileziğin maliyeti pahalı olduğu için şu anda yüzde 50 azalma var. Üç beş sene öncesine kadar 19 sıra tabir ettiğimiz hasır bilezik 2025 bin TL alınabiliyordu o zaman daha çok tercih ediliyordu. Tasarruf amaçlı 24 ayar altını daha çok tavsiye ediyoruz. Bu ülkenin selameti için ne olursa olsun milletin altına talebi yalancı paraya değil de altına daha çok talep etmesi hem bizim için hem devletimiz için daha iyi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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