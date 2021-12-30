Hamsi ihracatında artış 4 ayda 25 ülkeye 4,5 milyon doların üzerinde hamsi ihracatı gerçekleştirildi En çok hamsi ihracatı Belçika’ya yapılırken bu ülkeleri Fransa ve Almanya takip etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamsi ihracatında artış 4 ayda 25 ülkeye 4,5 milyon doların üzerinde hamsi ihracatı gerçekleştirildi En çok hamsi ihracatı Belçika’ya yapılırken bu ülkeleri Fransa ve Almanya takip etti

İHA

Hamsi ihracatında artış 4 ayda 25 ülkeye 4,5 milyon doların üzerinde hamsi ihracatı gerçekleştirildi En çok hamsi ihracatı Belçika’ya yapılırken bu ülkeleri Fransa ve Almanya takip etti

Türkiye’den son 4 ayda 25 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 4 milyon 671 bin 512 dolar döviz girdisi sağlanırken, 2020 yılının aynı döneminde 28 ülkeye yapılan hamsi ihracatından ise 3 milyon 501 bin 648 dolar döviz girdisi elde edildi.
Ülkemizde en fazla hamsi Karadeniz’de avlanırken özellikle son 1 ayda hamsi avında yaşanan düşüş ihracatı olumsuz yönde etkiliyor. Ülkemizden en fazla hamsi ihracatı Belçika’ya yapılırken bu ülkeleri Fransa ve Almanya takip etti.
Ülkemizden 2021 yılı 1 Eylül 27 Aralık arası balık avı sezonunda 25 ülkeye yapılan hamsi ihracatında 1 milyon 59 bin 659 kilogram karşılığı 4 milyon 671 bin 512 dolar döviz girdisi sağlandı. En fazla hamsi ihracatı 200 bin 652 kilogram karşılığı 1 milyon 186 bin 481 dolar ile Belçika ilk sırayı alırken, bu ülkeyi, 189 bin 283 kilogram karşılığı 1 milyon 159 bin 210 dolar ile Fransa, 215 bin 587 kilogram karşılığı 1 milyon 21 bin 243 dolar ile Almanya takip etti. 2020 yılı 1 Eyül 27 Aralık arasında ise 28 ülkeye yapılan hamsi ihracatında ise 706 bin 506 kilogram karşılığı 3 milyon 501 bin 648 dolar döviz girdisi sağlandı.
Türkiye genelinden bu yılkı balık avı sezonunda 25 ülkeye yapılan hamsi ihracatı rakamları önceki sezona göre artış görülürken en fazla hamsi ihracatı Belçika’ya yapıldı. Hamsi ihracatı yapılan ülkeler arasında Kenya dikkat çekerken, bu ülkeye, 10 kilogram karşılığı 65 dolar hamsi ihracatı gerçekleşti.
Hamsi ihracatında Belçika, Fransa ve Almanya ilk üç sırayı alırken bu ülkeleri 443 dolar ile Amerika Birleşik Devletleri, 254 bin 123 dolar ile İspanya, 172 bin 813 dolar ile Birleşik Krallık, 115 bin 886 dolar ile Ukrayna, 72 bin 174 dolar ile Yunanistan, 50 bin 741 dolar ile İtalya, 37 bin 57 dolar ile Hollanda, 36 bin 796 dolar ile KKTC, 25 bin 937 dolar ile İsviçre, 24 bin 476 dolar ile İsveç, 23 bin 227 dolar ile Avustralya, 13 bin 397 dolar ile İsrail, 10 bin 876 dolar ile Kanada, 8 bin 671 dolar ile Lübnan, 3 bin 908 dolar ile Azerbaycan, 3 bin 497 dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 2 bin 911 dolar ile Umman, bin 898 dolar ile Gürcistan, bin 489 dolar ile Katar, bin 386 dolar ile Irak, 167 dolar ile Bulgaristan ve 65 dolar ile Kenya takip etti.
Öte yandan 1 Eylül27 Aralık 2021 tarihleri arasında Trabzon’dan Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç ve Azerbaycan’a 205 bin 364 kilogram karşılığı 579 bin 817 dolar hamsi ihracatı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin çarptığı İrem´in beyin ölümü gerçekleşti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı İrem´in beyin ölümü gerçekleşti
Altın fiyatlarındaki düşüş en çok onun fiyatını etkiledi Dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon Hasır Bileziği seti 10 gün öncesine kadar 110 bin TL’den satılırken, gram altın fiyatlarındaki düşüşle fiyatı 70 bin TL’ye kadar geriledi
YEREL HABERLER Altın fiyatlarındaki düşüş en çok onun fiyatını ...
Kazada ağır yaralanan genç kızın beyin ölümü gerçekleşti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan genç kızın beyin ölümü ...
Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan: Hesapların hepsini bu yıl göreceğiz
YEREL HABERLER Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan: Hesapların ...
Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor'un Türk futbolundan alacağı var" Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor'un soyunma odasında büyüdüm"
YEREL HABERLER Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor'un Türk futbolundan ...
5 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheliler JASAT dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER 5 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheliler JASAT ...
Trabzonspor - Beypiliç Boluspor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Beypiliç Boluspor maçının ardından
Reha Kemal Erginer: "Güçlü bir ekibe karşı oynadık"
YEREL HABERLER Reha Kemal Erginer: "Güçlü bir ekibe karşı oynadık"
Avcı: "Maç bizim için sıkıntılı başladı"
YEREL HABERLER Avcı: "Maç bizim için sıkıntılı başladı"
Trabzonspor - Beypiliç Boluspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Beypiliç Boluspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Beypiliç Boluspor: 1-0
YEREL HABERLER Trabzonspor - Beypiliç Boluspor: 1-0
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Boluspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Boluspor: 0 ...
Trabzonspor - Beypiliç Boluspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Beypiliç Boluspor (FOTOĞRAFLAR)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Boluspor: 0 ...
Trabzonspor - Beypiliç Boluspor maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - Beypiliç Boluspor maçından notlar
Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak´a doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak´a doğum günü ...
Trabzon'dan Afrika'ya uzanan şifa eli Mali'den Trabzon’a gelen hastanın beynindeki kitle başarıyla çıkarılarak görme kaybı giderildi
YEREL HABERLER Trabzon'dan Afrika'ya uzanan şifa eli Mali'den ...
1461 Trabzon FK'da hedef şampiyonluk 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu: "İkinci yarıda verdiğimiz emeği şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz"
YEREL HABERLER 1461 Trabzon FK'da hedef şampiyonluk 1461 Trabzon FK ...
Trabzon’da Mehmet Akif Ersoy’un anısına Uğur Işılak konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzon’da Mehmet Akif Ersoy’un anısına Uğur Işılak ...
Jandarmadan sahte alkol ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan sahte alkol ve uyuşturucu operasyonu
'Covid-19'u ağır geçirenlerin farklı organ ve sistemlerinde sorun çıkabiliyor'
YEREL HABERLER 'Covid-19'u ağır geçirenlerin farklı organ ve ...
Konteynerde tarım dönemi Bitki fabrikasına dönüştürdüğü konteynerde yetiştirilen maydanoz, şeker otu, fesleğen, fasulye, marul, kabak ve salatalık gibi ürünler dünyaya ihraç edilecek
YEREL HABERLER Konteynerde tarım dönemi Bitki fabrikasına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.