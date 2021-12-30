İrem´in organları 5 hastaya umut oldu (2)



TOPRAĞA VERİLDİ

Trabzon'un Yomra ilçesinde önceki gün kazada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen, ailesinin organlarını bağışladığı İrem Keleşoğlu (26) için Araklı ilçesi Kalecik Mahallesi´nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Nuray ve Mustafa Keleşoğlu çiftinin en küçük çocuğu olan İrem´in cenazesinde gözyaşları sel oldu. Kızının ölüm haberini, Malta´da yaşayan ve geçtiğimiz ay çocuk sahibi olan büyük kızını ziyareti sırasında öğrenen Nuray Keleşoğlu´nu yakınları sakinleştirdi. Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen baba Mustafa Keleşoğlu da ayakta durmakta zorlandı. Kılınan namazının ardından İrem'in cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

`KAÇTIKTAN SONRA EKMEK VE SU ALIYOR´

İrem'in amcası Ruşen Keleşoğlu, "İrem üst geçidin altından yolun karşısına geçiyor. Yolun ortasına geldiği anda karşı yönden gelen araç fren yapmadan çarpıyor. Ben olsam ne yapardım diyorum. Herhalde bırakıp kaçmazdım. Kaçsam da polise ihbarda bulunur ya da en yakın emniyete giderdim. Bu şahıs oradan kaçıp yaklaşık 4 kilometre sonra yolun sağında durup ekmek ve su alıyor. İyi niyetli olsa ilk ilçedeki karakola teslim olur" dedi.

`YEĞENLERİNİ GÖREMEDİ´

İrem´in kısa süre önce teyze olduğunu söyleyen kuzeni Esma Günaydın da "Şoktayız, çok şaşkın ve üzgünüz. Böyle olmasını beklemiyorduk. Organ bağışını kendisinden duymuştum. Konu nasıl açıldı bilmiyorum ama bir konuşmamızda, `Ben ölürsem organlarımın bağışlanmasını istiyorum´ demişti. Bunu bizzat duydum ama gerçek olabileceğini düşünmemiştik. Hayalleri vardı, hiçbirini gerçekleştiremedi. Teyze oldu, yeğenlerini de göremedi. `Teyzem olacağım çok mutluyum. Onları çok seveceğim´ diyordu. Çok seviniyordu ama göremedi. Ömrü bu kadarmış" diye konuştu.

`CEZA ALMASINI İSTİYORUZ´

İrem'in arkadaşı Fatma Hasanoğlu da, "Acımızın tarifi yok. Çok enerji dolu, kalbi yumuşacık bir kızdı. O kişinin ceza almasını istiyoruz, bunun arkasındayız. 71 yaşındaki bir kişiye yaşından dolayı tolerans gösteriliyor ama 26 yaşındaki gencecik arkadaşım toprağın altında. Cezalar caydırıcı olsun ki herkes arabayla vurup kaçamasın. İnsan dubaya çarptığında bile dönüp bakıyor. Ama o İrem´e dönüp bakmadı. İrem´i unutmayacağız" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Araklı Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

2021-12-30 17:20:02



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