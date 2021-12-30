Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Selay SAYKAL / TRABZON(DHA)Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1992-93 sezonunda Trabzonspor forması giyen eski futbolcu ve ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek´i ziyaret etti.

Ligin devre arasını İstanbul´daki evinde geçiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonsporlu eski futbolcu İsmail Gökçek´i evinde ziyaret etti. Avcı, 1999 yılından bu yana Amyotrofik lateral skleroz (ALS/MNH) hastası olan bordo-mavili eski futbolcuya Trabzonspor forması hediye etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-12-30 19:53:18



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