Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesi için bir araya geldiler

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Pazarkapı mahallesinde yapımı süren Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesi için caminin yapımında önderlik eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar şehrin önde gelenleri ile bir araya geldi.

Yenilen yemeğe Erdoğan Bayraktar'ın yanı sıra Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, işadamı Celil Hekimoğlu, Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, Ortahisar İlçe Müftüsü Selami Bağcı ve çok sayıda davetli katıldı. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 45 oranında tamamlanan cami inşaatının şehrin kalbindeki en önemli buluşma merkezlerinden biri olacağı ifade edildi.

Toplantıda konuşan Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, böylesine önemli bir eseri şehre kazandırılmasına vesile olan Erdoğan Bayraktar’a teşekkür etti. Aydın, “Câmilerin yapımı, imar edilmesi ve namaz kılanlara hazır hâle getirilmesi, Allah Teâlâ'nın, karşılığında büyük sevaplar vadettiği en faziletli amellerdendir. Bu amel, sevâp ve ecri, insanın vefatından sonra bile devam eden sadakai câriyedendir. Allah herkese böyle sevaplar kazanmayı nasip etsin” dedi.

Ortahisar İlçe Müftüsü Selami Bağcı da böyle büyük güzel ve özenle yapılan bir eserin konumu itibariyle şehirde bir buluşma noktası haline geleceğini, herkesin ibadetini yapıp eğitim alanları ile şehre fayda sağlayacak muhteşem bir külliye olacağını kaydederken, bu cami ve külliye projesinin bir tarafına Ortahisar İlçe Müftülüğü binasının yapılabilmesinin kendilerini çok mutlu edeceğini ifade etti.

1461 Trabzon FK Başkanı ve iş insanı Celil Hekimoğlu, enerjisinden hiç bir şey kaybetmeyerek görevde olduğu dönemlerdeki aynı heyecan ve çalışkanlıkla şehre çok önemli bir ibadethane kazandıran Erdoğan Bayraktar’ın şehre verdiği önemin değerin iyi anlaşılması gerektiğini belirterek bölgenin en büyük ibadethanesi ve külliyesini Trabzon’a kazandırdığı için teşekkür etti.



"Bayraktar'ın ülkemize çok büyük hizmetleri var"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu önemli eseri şehre kazandıran Erdoğan Bayraktar’a teşekkür ettiği konuşmasında “Tabiri caizse koşa koşa buraya geldik. Hakikaten kıymetli bakanımızın riyasetinde, şehrimizde çok önemli bir eser ortaya çıktı. Camiler, ibadethaneler medeniyet sembolleridir. Avrupa’da şehirleri gezdiğimizde yaşam alanlarının veya önemli merkezlerin mutlaka bir büyük kiliseler etrafında teşekkül ettiğini görürsünüz. Bizde de böyledir. Cami olarak yapılan Trabzon’umuzda bir mühür, sizin riyasetinizde yapılan bu eser oldu. Hakikaten bu şehrin evladı olarak heyecan duyduğum kadar, belediye başkanı olarak her tarafta havalimanından çıktığımızda, Kireçhane’den inerken, Akyazı’dan inerken o silüet bizi karşılıyor. Tam Trabzon’umuza bir mühür eser teşekkül etti. Allah yapanlardan, vesile olanlardan razı olsun” şeklinde konuştu.



"Buranın esas fikir babası, eski belediye başkanımız Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’dur"

Erdoğan Bayraktar, ise yaptığı konuşmada Trabzon’un bu esere sahip çıkması gerektiğini ifade ederek zahmet verip buluşmaya katılan herkese teşekkür etti. Trabzon’da bulunduğu dönemlerde bu tür buluşmaları gerçekleştirmeye devam edeceğini belirten Bayraktar, caminin en kısa sürede tamamlanması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Bayraktar "Biz Trabzonluyuz. Bu cami ve külliye, selatin cami olarak burada yapılıyor. Esas olan bunun vücuda gelmesi, ibadete açılması ve müslümanlara hizmet vermesidir. Bunu kim yaparsa yapsın. Burada bu eser yeter ki vücut bulsun. Tabiki bittiği zaman esas bunun yürütme kanadını, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Müftülük yapacak. Bugün bu dernek olur, yarın dernek üyeleri değişir veya dernek tamamen değişir başka dernek olur. Ama müftülük her halükarda bunun sahibidir. Onun bilincinde olmak lazım. Buranın esas fikir babası, eski belediye başkanımız Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’dur. Buradaki arsayı, düşünen tasarlayan, bu işi teşvik eden, daha sonra hafriyatını da belediye olarak yapan kendisidir. Ben gıyabında kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Allah onun da geçmişlerine gani gani rahmet eylesin. Yine aynı şekilde imar planlarında 5 binlik planlarını Büyükşehir, ilçe imar planlarını da sayın başkanımız yaptı. Burası belediye tahsisli yer oldu için ruhsatını yine büyükşehir belediyesi verdi” diye konuştu.



Bittiğinde Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesi olacak

Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesi Pazarkapı Mahallesi'nde denize hakim noktada, 182 dönüm rekreasyon alanındaki 26 dönüm arazide inşa ediliyor. Yaklaşık 8 bin 900 metrekarelik külliye alanındaki cami, 5 bin 140 metrekare oturum alanına sahip olacak. Caminin, 2 bin 800 metrekare harim alanını değişik çaplardaki kubbeler kaplayacak. Ana kubbesi 42 metre yüksekliğinde ve 22 metre çapında olacak cami, 24 pencereyle aydınlatılacak. Yaklaşık 77 metre yüksekliğinde 4 minaresinde 12 şerefe bulunacak camideki toplam 6 bin 100 metrekare namazgah alanında yaklaşık 7 bin 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek. İbadethanelerin yanı sıra bin kişilik konferans salonu, İslami kültür merkezi, aşevi, derslik, iş ve sanat atölyesi, sosyal hizmet odası, şadırvan, kapalı otopark, gasilhane ve morg gibi alanların yer alacağı eserin, bölge halkının da destekleriyle kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

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