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Trabzonlulardan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmine yoğun ilgi

DHA

Trabzonlulardan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmine yoğun ilgi


Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)TRABZON´un Maçka ilçesinde 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmi, sinemaseverlerle buluşturuldu. Şehit Eren Bülbül´ün hemşehrileri, hikayenin çok gerçekçi anlatıldığı değerlendirmesinde bulunurken, duygulandıklarını söyledi. 
Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye´yi hüzne boğan Eren Bülbül ile Ferhat Gedik´in hayatları, `Kesişme: İyi ki Varsın Eren´ filmi ile beyaz perdeye aktarıldı. Eren Bülbül´ü hemşehrisi Rahman Beşel, annesi Ayşe Bülbül´ü Mutlu Nur, şehit Ferhat Gedik'i de oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı film, çekimlerin tamamlanmasıyla Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girdi.
HEMŞEHRİLERİ DUYGULANARAK İZLEDİ
Eren Bülbül´ün memleketi Trabzon´da da sinemaseverler, hayat hikayesini izlemek için salonları doldurdu. Sinemaya gelenler, beğendikleri ve hikayenin çok gerçekçi anlatıldığı değerlendirmesinde bulunduğu filmde duygulandıklarını söyledi. 
Filmi izleyen Osman Yağcı, "Eren'in aramızdan biri olduğunu ve bu hikayeyi yaşamak, hissetmek, onun yanında olduğumuzu göstermek amacıyla filme geldik. Hikayesini annesinden dinledik, okuduk. O hiçbir zaman ölmedi, hep izim yanımızda. Doğum günün kutlu olsun Eren. Trabzon seninle birlikte. Nice yıllara Eren" dedi
Filmi izlerken çok ağladığını söyleyen Nigar Eyüp, "Çok güzel ve yüreğe dokunan bir film. Herkesin izlemesini tavsiye ederim. Ülkesi için canını verdi" diye konuştu. 
Filmde Eren Bülbül´ün hikayesinin çok gerçekçi anlatıldığını kaydeden Saliha Mercan, "Uzun zamandır çıkmasını bekliyordum, çok etkilenmiştim. Herkesin filmi izlemesini tavsiye ediyorum. Atmosferden çok etkilendim. Karadeniz kültürünü, Eren´in ailesini çok gerçekçi anlatmışlar. Filmde ağladığım yerler oldu" dedi. 
Filmin çok duygusal olduğunu söyleyen Sonay Eraydın, "Bazı bölümlerde mutlu oldum, bazılarında ağlamamak için zor tuttum, bazı bölümlerde de ağladım. Çok güzel filmdi. Eren´i oynayan kişi gerçekten çok benziyor. Rolünü çok iyi yapmış" diye konuştu. 
Seyircilerden Beytullah Emir de "Eren ve komutanı oynayan kişi çok benzemiş. Şu an yoğunluk olduğundan filme gelemeyenler vardır. İlerleyen zamanlarda daha çok kişinin geleceğini düşünüyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-01-01 17:40:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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