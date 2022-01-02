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Trabzon'da AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkanlığının Teşkilat Akademisi programı başladı

İHA

Trabzon'da AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkanlığının Teşkilat Akademisi programı başladı

Trabzon'da AK Parti Genel Merkez ArGe Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Programı başladı.
KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Teşkilat Akademisi programının dava kardeşliğini pekiştirmesini ve AK Parti'nin 2023 vizyonu için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Başta Cumhurbaşkanımız ve AK Partimizin Kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, onun her kademesinde çalışan ve bu büyük hareketi ülkemizin her köşesinde olduğu gibi ilimizde de milletin umudu olarak besleyip büyüten bütün dava arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Ne mutlu bizlere ki istikamet sahibi bir milletin mensuplarıyız. Bu aziz millet tarih boyunca sadece kendi milletine değil bütün insanlığa istikamet kazandırmış necip bir millettir. Bu aziz milletin özlemleri vardır. Bu milletin geleceğe dair hayalleri vardır. Bu milletin geleceğe dair büyük beklentileri vardır. İşte milletimizin bu özlemleri 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurarak en gür bir şekilde dile gelmiştir" dedi.
"Milletimiz, hayallerini gerçekleştirecek hareketin AK Parti olduğuna canı gönülden inanmış, onu sahiplenmiş, desteklemiş ve bunu da kurulduğu günden bu yana girdiği her seçimde AK Partimizi iktidara taşıyarak ispat etmiştir" diyen Mumcu, "Milletimiz AK Parti'yi kurarken bu kutlu hareketin kendileriyle beraber aynı zamanda yeryüzündeki bütün mazlumların hak ve hukukunu korumanın da mücadelesini vereceğini gayet iyi biliyordu. Bu milletin kökleri üç kıtada ve yedi iklimde barışın, kardeşliğin, Hakk’ın, hukukun ve adaletin sancaktarlığını yapmış, bu dava için çağlar açıp çağ kapatmış ecdadın asırları aşan hayallerine ve kutlu ideallerine dayanır. Bu yüzden bizim hareketimiz Hoca Ahmet Yesevi'den Mevlâna’ya, Hacı Bektaşı Veli'den Yunus Emre'ye, Farabi’den Fuzuli'ye, Mehmet Akif'ten nice akıl ve gönül sultanlarına kadar medeniyet çeşmemizin tatlı pınarlarından kana kana içmiş ve o bereketli pınarlardan beslenmiştir. Nihayet milletimiz, bu çağa yürümeye AK Parti ile karar kılmış ve başta 2023 olmak üzere 2053 ve 2071 hedeflerine el ele, kol kola, gönül gönüle yürümemiz gerektiğini bizlere işaret etmiştir. 2023 yılı bizim için tam bir dönüm noktasıdır. AK Partimiz aynı milletimiz gibi istikamet sahibi olan bir siyasi harekettir. Bu günlere kolay gelmediğimiz ise hepimizin malumudur. Ülkemizin ulaşımdan sağlığa, siyasetten dış politikaya, eğitimden kültüre kadar yıllar yılı birikmiş sorunlarını çöze çöze yolumuza devam ediyoruz. Ülkemiz AK Parti ile söz değil eser üreten bir siyasetle tanıştı. Zira bizim partimiz hep rakamlarla, hizmetlerle, birbiri ardına açtığı eserlerle konuşan bir parti olmuştur. Bu yüzden partimiz kısa zaman içinde vatandaşımızın gönlünü fethetti. Ne var ki bu ülkede her zaman millet mutlu oldukça huzursuz olan bir kesim de olmuştur. Bu yüzden değişik vesayet odakları AK Parti iktidarımızın hükûmet etme gücünü kırmaya yönelik tuzak kurmada gecikmediler. Partimizin başlattığı her demokrasi atağını kesmeye kalktılar. Gezi olaylarıyla sokakları işgale kalkıştılar. 1725 Aralık emniyetyargı darbesiyle millî iradeyi gasp etmeye giriştiler. Çukur eylemleriyle mahalleleri ve ülkemizi bölmeye çalıştılar. Elbette bunu yapanlar tarihten beri bu millete kin ve düşmanlık besleyen çevrelerdir. PKK'sından DEAŞ'ına kadar tüm terör örgütlerini en azgın şekilde üzerimize saldılar. Bunlar da yetmeyince 15 Temmuz'da darbe girişimine kalkıştılar. Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz harekâtları engellemeye kalktılar. Bütün bu zorluklara rağmen el ele, kol kola ve gönül gönüle vererek yolumuza devam ettik. Sabrettik, azmettik, çok çalıştık, yol bulduk. Yoksa yol açtık. Her zaman ülkemizi bir adım öteye, hep ileriye doğru taşımanın gayretini güttük" diye konuştu.
AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana istikrar ve güvenden, adalet ve demokrasiden taviz vermeden ülkeye büyük hizmetler yapmaya ve önemli projeler kazandırmaya devam ettiğini dile getiren Mumcu, "Bütün vaatleri iş yapmamak, yalan üretmek ve tek amaçları Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek üzerine bir araya gelmiş yapay ittifaklara, kısır zihniyetlere milletimizin itibar etmeyeceğini ve asla pirim vermeyeceğini gayet iyi biliyoruz. Lakin biz çalışmakla mükellefiz. Gayret göstermekle sorumluyuz. Elimizi taşın altına koymakla yükümlüyüz. Bu yüzden başkalarının hayalini bile kuramadıkları ama bizim gerçekleştirdiğimiz projeleri milletimize anlatalım. Bunları paylaşalım. Bunları yapalım ki hizmet edenle yalan üreten belli olsun. İş yapanla yapmayan belli olsun. İdeali olanla olmayan ortaya çıksın. İnanıyorum ki partimizin 2023 hedeflerine olduğu gibi 2053 ve 2071 vizyonuna da ancak dünyaya adaleti haykıran liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde el ele, kol kola girerek yürüyebiliriz. Davamızı kutlu bilerek, gayretimizi kuşanarak yürüyebiliriz. Ve yine inanıyorum ki çocuklarımıza armağan edeceğimiz ülkemizin aydınlık geleceğini ancak sırt sırta ve gönül gönüle vererek inşa edebiliriz" şeklinde konuştu.

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