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Tamamlandığında 75 milyon TL’yi bulacak Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmalarında şu ana kadar harcanan para 70 milyon TL’yi geçti Manastırda çalışmalar soğuk hava şartlarından dolayı zorlukla sürerken tamamlandığında daha önce girilmeyen yerler de ziyarete açılacak Manastırda çalışmalardan dolayı ziyarete kapanırken 2022 yılının Mayıs ayında tamamen açılması planlanıyor Trabzon’un en eski kiliselerinden Küçük Ayvasıl Kilisesi’nde restorasyon çalışmaları sırasında yeni freksler ortaya çıktı

İHA

Türkiye'nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesi Altında Vadisi'ndeki tarihi Sümela Manastırı'nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında sona gelinirken şu ana kadar harcanan para 70 milyon TL'yi geçti. Çalışmalar tamamlandığında harcamaların 75 milyon TL'yi bulacağı öğrenilirken manastırda şu an kaya sabitleme çalışmaları yapılıyor. Manastırın dış cephe aydınlatma projesinin de onayladığı bununla ilgili çalışmalara da kısa sürede başlanacağı öğrenildi.

Tamamlandığında 75 milyon TL’yi bulacak Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmalarında şu ana kadar harcanan para 70 milyon TL’yi geçti Manastırda çalışmalar soğuk hava şartlarından dolayı zorlukla sürerken tamamlandığında daha önce girilmeyen yerler de ziyarete açılacak Manastırda çalışmalardan dolayı ziyarete kapanırken 2022 yılının Mayıs ayında tamamen açılması planlanıyor Trabzon’un en eski kiliselerinden Küçük Ayvasıl Kilisesi’nde restorasyon çalışmaları sırasında yeni freksler ortaya çıktı

Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesi Altında Vadisi’ndeki tarihi Sümela Manastırı’nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında sona gelinirken şu ana kadar harcanan para 70 milyon TL’yi geçti. Çalışmalar tamamlandığında harcamaların 75 milyon TL’yi bulacağı öğrenilirken manastırda şu an kaya sabitleme çalışmaları yapılıyor. Manastırın dış cephe aydınlatma projesinin de onayladığı bununla ilgili çalışmalara da kısa sürede başlanacağı öğrenildi.
Manastırda çalışmalardan dolayı yaklaşık 2 aydan beri ziyaretçiye kapatılırken manastırın gelecek yılın Mayıs ayında tamamen ziyaretçilere açılması planlanıyor.
Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmalarının yüzde 100'lük kısmı, dağcılık kapsamında kaya güçlendirme çalışmalarının ise yüzde 97’lik kısmı tamamlandı. Soğuk hava şartlarına rağmen çalışmalar aralıksız sürerken kaya güçlendirme çalışmalarının sona ermesinin ardından çalışmalar tek tek gözden geçirilerek son rötuşları yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte daha önce girilmeyen yerlerde ziyaretçilere açılacak.
22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılı Şubat ayında başlamıştı. 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapılırken büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesi gerçekleştirildi. Restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edilirken Manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendirildi. Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın yüzde 90'lık kısmının tamamlanmasıyla 1 Temmuz'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile tamamen ziyarete açılmıştı.
En eski kilisede yeni freksler ortaya çıktı.
Trabzon'daki en eski kiliselerden Küçük Ayvasıl Kilisesi veya Azize Anna Kilisesi’nde restorasyon çalışmaları sürüyor. Kilisenin daha önce dış cephesinde restorasyon çalışması yapılırken bu yıl frekslerin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi. Yapılan çalışmalarda yeni freksler ortaya çıkartılırken yaklaşık 4 ay önce başlayan çalışmaların bir buçuk ay daha süreceği belirtildi. Çalışmaların yaklaşık 220 bin TL’yi bulacağı öğrenildi.
Ortahisar İlçesi Çarşı Mahallesi'nde yer alan üç nefli Küçük Ayvasıl Kilisesi, yığma taşlardan yapıldı. Giriş kapısında bir Bizans kabartması ile 884885 tarihinde I. Basil zamanına ait onarım kitabesi bulunan kilisenin. İçerisinde daha geç dönemlere ait fresk kalıntıları bulunuyor.
Kostaki Konağı için yeni ihale
Trabzon’un önemli müzeleri arasında yer alan Kostaki Konağı'nda restorasyon çalışmaları kapsamında işi alan yüklenici firmandan kaynaklanan sorun nedeniyle sözleşmesi fesh edilirken bu durum kamu oyunu uzun süre meşgul etmişti. Konağın, 2022 yılında tekrar ihaleye çıkartılacağı restorasyon için ise yaklaşık 40 milyon TL’lik bir ödenek ayrıldığı öğrenildi.
İhalenin ardından restorasyon çalışmaları daha önce kaldığı yerden devam edeceği belirtilirken çalışmaların yaklaşık 1 yıl süreceği öğrenildi.
Öte yandan Trabzon müzesi olarak düzenlenen konak zeytinlik caddesinde 1900’lü (18891913) yılların başlarında banker Kostaki Thopylaktos tarafından büyük programlı konut olarak yaptırıldığı ancak konağın mimarlarının ismi tespit edilememişti. Ancak mimarlarının İtalyan olduğu belirlenen yapıda kullanılan birçok malzemenin de İtalya’dan getirildiği biliniyor. Kostaki Teopylaktos 1917 yılında iflas edince bu yapıyla birlikte bütün mal varlığına haciz konulmuş ve konak Nemlioğlu ailesi tarafından satın alındı. Trabzon Valisi Ali Galip Bey zamanında 19271931 yıllarında 25 bin TL bedelle kamulaştırılarak, 19271931 yılları arasında Hükümet Konağı, 19311937 yılları arasında Genel Müfettişlik Binası olarak kullanılmıştır. 1937 yılında Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen yapı, 50 yıl Kız Meslek Lisesi olarak hizmet vermiş, 1987 yılında müze olarak düzenlenmek üzere Kültür Bakanlığı’na tahsis yapılmış. Ülkemizin sayılı Sivil mimarlık örnekleri arasında yer alan konağın bodrum katı hariç diğer kat duvarları tamamen kalem işi bezelidir. 19882001 yılları arasında Kültür Bakanlığınca restorasyonu tamamlanan Konak 22 Nisan 2001 tarihinde Trabzon Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Konağın bodrum katı; Arkeolojik Eserler Seksiyonu, zemin katı; Konak Teşhiri, birinci katı; Etnoğrafik Eserler Seksiyonu ve asma katı İdari Bölüm olarak düzenlenmiş.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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