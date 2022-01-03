Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 204 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin’de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 204 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 2, Kürtün ilçesinde 4, Şiran ilçesinde 6 ve Torul ilçesinde 20 olmak üzere toplam 32 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Giresun’da ise Alucra ilçesinde 6, Çamoluk ilçesinde 11, Dereli ilçesinde 4, Şebinkarahisar ilçesinde 16 ve Yağlıdere ilçesinde 3 köy yolu olmak üzere 40 köy yolu, Artvin'de de merkezde 6, Ardanuç ilçesinde 32, Kemalpaşa ilçesinde 21, Şavşat ilçesinde 30, Yusufeli ilçesinde 13 ile toplam 102 köy yolu kar nedeniyle kapandı. Rize’de 30 köy yolu olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi'nde toplam 204 köy yolu ulaşıma kapanırken, ulaşıma kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından çalışmalar sürüyor.

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