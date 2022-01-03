Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sezon sonunda hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili kulübün yıldız gibi parladığını ve başarısını sürdürerek sezon sonunda hak edilen mutluluğu yaşayacağını söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinin 192'nci sayısında yer alan yazısında, yeni yıla yeni bir yönetimle girdiklerini belirterek kendilerine görev veren delegelere teşekkür etti. Ağaoğlu, "Yeni yıla yeni bir yönetimle giriyoruz. Ancak yeni bir yönetim anlayışımız ya da yeni bir yöntemimiz olmayacak. Bizleri bugüne kadar getiren tüm doğrularımızı daha da doğru yapmaya çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Nisan 2018´den bugüne kadar uyguladığımız yöntemleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"TRABZONSPOR YILDIZ GİBİ PARLIYOR"

Trabzonspor'da başkanlık görevine seçildiği 8 Nisan 2018 tarihinden bu yana hep birlikte büyük güçlüklerin üstesinden geldiklerini belirten Ağaoğlu, "Ekonomik, sosyal veya sportif güçlüklerin yanı sıra 2020 yılından beri yaşadığımız koronavirüs pandemisinin yarattığı olumsuz etkilerin de üstesinden hep birlikte geldik. Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın büyük bir titizlikle uyguladığı ekonomik disiplinin yanı sıra, sizlerin kulübümüze olan aidiyeti ve bu aidiyet neticesinde sağlamış olduğunuz katkılarla tüm dünyanın etkilendiği pandemi sürecinden en az hasarla çıkmayı başardık. Bugün baktığımızda Trabzonspor Kulübü Türkiye´nin ekonomik, idari ve sportif alanlarında zirvede yer alıyor. Sadece Süper Lig´deki puan durumuyla değil, finansal ve kamuoyundaki değerleriyle de bir yıldız gibi parlıyor. Umuyor ve diliyorum ki bu güzel tabloyu sürdüreceğiz, daha da ileriye taşıyacağız ve sezon sonunda hep birlikte hak ettiğimiz o mutluluğu yaşayacağız" diye konuştu.

"MUTLU GÜNE HEP BİRLİKTE ŞAHİT OLACAĞIZ"

Ligin bitmediğini ve 19 karşılaşma daha oynayacaklarını söyleyen Ağaoğlu, "Süper Lig´in henüz yarısını tamamladık. Bu süreçte Teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımız başta olmak üzere, tüm camiamızın büyük özverisi, gayreti, isteği ve sahiplenmesi sonucu sezonun ilk yarısını lider olarak tamamladık. Bunu tekrar etmekte fayda görüyorum: sevgili Trabzonsporlular, sezonun henüz yarısını tamamladık. Önümüzde daha oynanmamış 19 maç var. Önümüzde günler, haftalar, aylar ve mevsimler var. Hepinizin heyecanlı, hepinizin sabırsız olduğunu biliyorum. Umuyorum ki, tüm bu süreç tamamlandığında sabrettiğimiz ve büyük bir tutkuyla arzuladığımız o mutlu güne hep birlikte şahit olacağız. Hepinize mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-01-03 12:24:51



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