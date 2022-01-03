Uzungöl, kısmen buz tuttu

Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)TRABZON'da, yağan karla beyaza bürünen Çaykara ilçesinde Uzungöl´ün yüzeyi, yer yer buzla kaplandı.
Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaza büründü. Bölgede kar manzarası, görsel güzellik oluşturdu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreye ulaştı. Bölgede özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle göl yüzeyinin bir kısmı buz tuttu. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Çaykara Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN
2022-01-03 13:45:47
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