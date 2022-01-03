Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 20´nci haftasında oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig´de 2021-22 sezonunda ilk devreyi lider kapatan Trabzonspor, çalışmalarına devam ediyor. Ligin 20´nci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan bordo mavililer, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.30´da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma koşusu, mobilizasyon, dinamik ısınma ve sonrasında 5´e 2 ve geniş alan çalışması yapan oyuncular idmanı çift kale maç ile sonlandırdı.

Bordo-mavililer, 7 Ocak 2022 Cuma günü Medical Park Stadyumu´nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-01-03 15:29:44



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