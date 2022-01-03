En düşük emekli maaşı belli oldu!

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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Trabzonspor’un başarılı savunma oyuncusu Edgar le ameliyat edildi.

Bordomavililerin, deplasmanda Altay işe oynadığı maçta sakatlanan Edgar le, ameliyat edildi. Sezonu kapatan, savunma oyuncusu başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek, destek veren herkese teşekkür etti ve mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

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