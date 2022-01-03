Kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

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Fatih TURAN/ÇARŞIBAŞI (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde freni boşalması sonucu yoldan çıkıp, evin duvarına çarpan kamyonetteki sürücü Cafer Yavuz (73) ve Yakup Yılmaz (65) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu ziyaretinden dönen Cafer Yavuz yönetimindeki 61 K 5560 plakalı kamyonet, iddiaya göre yokuştan indiği sırada freni boşaldı. Sürücüsünün durdurmakta başarılı olamadığı kamyonet, yoldan çıkarak 2 katlı evin duvarına çarptı. Evin duvarının bir kısmı yıkılırken, sürücü Cafer Yavuz ve Yakup Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetteki 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Vakfıkebir Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Çarsıbaşı Fatih TURAN

2022-01-03 21:31:52



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