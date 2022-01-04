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Doğu Karadeniz’de 86 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı

İHA

Doğu Karadeniz’de 86 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı nedeniyle 86 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Rize’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle Artvin’de 56 köy yolu ulaşıma kapanırken, Rize’nin İkizdere ilçesinde ise 6 köy yoluna kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Giresun’un Alucra ilçesinde 2,Çamoluk ilçesinde 2, Dereli ilçesinde 2, Şebinkarahisar ilçesinde 8 ve Yağlıdere ilçesinde 2 olmak üzere toplamda 5 ilçede 16 köy yolunda kar temizleme çalışmaları sürürken, Gümüşhane’de ise Torul ilçesinde 8 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ve Kara yolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşıma kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için İl Özel İdare, Belediye ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

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