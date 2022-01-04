Uyuşturucular, minibüsün direksiyonundan çıktı

Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste, direksiyon içine gizlenen 5,74 gram metamfetamin, 12,04 gram esrar ile 1 ecstasy hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine minibüsü takibe aldı. Takip sonucu durdurulan araçta, narkotik köpek ile yapılan aramada, direksiyon içine gizlenen 5,74 gram metamfetamin, 12,04 gram esrar, 3 sentetik ecza ile 1 ecstasy hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 700 TL ele geçirildi. Sürücü K.V.C. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-01-04 11:43:48
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