Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti

DHA

Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON´un Yomra ilçesinde 9 gün önce yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşince bağışlanan organlarıyla 5 kişiye umut olan İrem Keleşoğlu´nun (26), böbrek hastası babasının durumuna üzüldüğünden organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı. Mustafa Keleşoğlu, "Kızımın vasiyetiydi, organları hayat oldu. O insanlara yeni yıl hediyesi oldu. Kızım giderken dünyaya imzasını atıp gitti, gurur duyuyorum" dedi.
Kaza, 27 Aralık 2021 tarihinde saat 22.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Liman kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yusuf Yiğit (71) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Keleşoğlu´na çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralanan İrem Keleşoğlu´nu ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan Keleşoğlu´nun beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine aile, kızları İrem´in organlarını bağışladı. İrem'in böbrekleri, korneaları ve karaciğeri Samsun´dan gelen özel ekibin operasyonuyla alındı. Organları Erzurum ve Samsun´a gönderilerek 5 kişiye nakledilen İrem Keleşoğlu, aile kabristanlığında defnedildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
İrem'e çarpıp kaçan otomobilin sürücüsü Yusuf Yiğit ise kazadan 3 saat sonra Araklı ilçesinde polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Yiğit, sevk edildiği adliyede ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. İrem'in ölümü üzerine gözaltına alınan Yiğit tutuklandı.
'YENİ YIL HEDİYESİ OLDU'
İrem Keleşoğlu´nun böbrek hastası babasının durumuna üzüldüğü için organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı. Mustafa Keleşoğlu, "Kızımın vasiyetiydi. 3 arkadaş kendi aralarında konuşuyorlar, 'Üçümüzden birine bir şey olursa organlarımızı bağışlayacağız. Birbirimize vasiyetimiz olsun' demişler. Bizim için zor bir karardı ama onayladık. Kızımın organları ve korneaları 5 insana hayat oldu, can oldu. O insanlara yeni yıl hediyesi oldu. Kızım giderken dünyaya imzasını atıp gitti, insanlara bir şeyler bıraktı. Belki başkalarına da örnek olur. Kızımla gurur duyuyorum. Bizi ve arkadaşlarını onore etti. İnsanlara örnek oldu. Allah razı olsun kızımdan" diye konuştu.
'BABASINA SEVGİSİNDEN YAPTI'
İrem´in babasını düşünerek organlarını bağışlama kararı aldığını söyleyen Nuray Keleşoğlu da, "Kızım bana 'Babam da böbrek hastası. Ya ona da lazım olursa, başkalarında ararsa. Böyle ihtiyaçlar oluyor, kararımı verdim' demişti. Ben de 'sen bilirsin kızım' dedim. Babası böbrek, kalp ve şeker hastası. Babası hastalandığında çok uğraştı. Güzel bir karar verdi. Sevgisinden dolayı bunu yaptı. Gözünün önünde babasının çektiklerini görüyordu, ondan sonra karar verdi. İlk duyduğumda etkilenmiştim ama kararı ona bıraktım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Araklı Selay SAYKAL
2022-01-05 09:49:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Selçuk Kaya: “Omicron varyantının akciğerler boyutunda tahribat yapıcı bir etkisi şimdilik gözükmüyor” KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya: “ Hastalar daha çok üst solunum yolu semptomları şeklinde karşımıza çıkıyor” “Omicron'da baş ağrısı, boğaz ağrısı, seste çatallaşma, boğuklaşma, ateş, bazı olgularda öksürük gibi semptomların eşlik ettiğini söyleyebiliriz”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Selçuk Kaya: “Omicron varyantının ...
Kansız otopsi işleminin Türkiye’de uygulanacağı ilk merkez olacak
YEREL HABERLER Kansız otopsi işleminin Türkiye’de uygulanacağı ilk ...
Başkan Genç, sosyal denge sözleşmesini en üst limitten imzaladı
YEREL HABERLER Başkan Genç, sosyal denge sözleşmesini en üst ...
Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatı 1,5 milyar dolar çıtasını aştı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatı 1,5 milyar dolar ...
Uyuşturucular, minibüsün direksiyonundan çıktı
YEREL HABERLER Uyuşturucular, minibüsün direksiyonundan çıktı
Doğu Karadeniz’de 86 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de 86 köy ve mahalle yolu kar ...
Minibüsün direksiyonuna uyuşturucu gizlemiş Direksiyondaki uyuşturucu narkotik köpeğinin burnuna yakalandı
YEREL HABERLER Minibüsün direksiyonuna uyuşturucu ...
Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü, 3 Yaralı
YEREL HABERLER Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü, 3 Yaralı
Trabzonspor'da çapraz bağı kopan Edgar Ie ameliyat oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor'da çapraz bağı kopan Edgar Ie ameliyat ...
Kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Trabzonspor'da çapraz bağı kopan Edgar Ie ameliyat oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor'da çapraz bağı kopan Edgar Ie ameliyat ...
Edgar le ameliyat edildi
YEREL HABERLER Edgar le ameliyat edildi
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor
Uzungöl, kısmen buz tuttu
YEREL HABERLER Uzungöl, kısmen buz tuttu
Uzungöl, kısmen buz tuttu
YEREL HABERLER Uzungöl, kısmen buz tuttu
Ziynet eşyalarını çalan hırsız JASAT ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Ziynet eşyalarını çalan hırsız JASAT ekiplerince ...
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sezon sonunda hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sezon sonunda hak ...
Doğu Karadeniz'de 217 köy yolu kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil (2)
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de 217 köy yolu kardan kapandı; 5 ...
Yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Gürcistan’dan beklenen hamsi de gelmeyince tezgâhlar istavrite kaldı Trabzon’da tezgâhlar ilk kez hamsisiz kaldı
YEREL HABERLER Gürcistan’dan beklenen hamsi de gelmeyince tezgâhlar ...
Doğu Karadeniz'de 217 köy yolu kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de 217 köy yolu kardan kapandı; 5 ...
Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor yıldız gibi parlıyor"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor yıldız gibi parlıyor"
Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 204 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 204 köy yolu ulaşıma ...
Tamamlandığında 75 milyon TL’yi bulacak Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmalarında şu ana kadar harcanan para 70 milyon TL’yi geçti Manastırda çalışmalar soğuk hava şartlarından dolayı zorlukla sürerken tamamlandığında daha önce girilmeyen yerler de ziyarete açılacak Manastırda çalışmalardan dolayı ziyarete kapanırken 2022 yılının Mayıs ayında tamamen açılması planlanıyor Trabzon’un en eski kiliselerinden Küçük Ayvasıl Kilisesi’nde restorasyon çalışmaları sırasında yeni freksler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tamamlandığında 75 milyon TL’yi bulacak Sümela ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.