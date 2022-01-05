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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak sigara imalathanesine baskın

İHA

Kaçak sigara imalathanesine baskın

Trabzon’da jandarma ekiplerince tütün ve çay tespit köpeği ‘Payda’nın da katıldığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında Ortahisar ilçesindeki Karşıyaka mahallesinde bir şahsın kaçak sigara imalathanesi olduğu tespit edildi. Tütün ve çay tespit köpeği ‘Payda’nın da katıldığı bir operasyon düzenlenen jandarma ekipleri tarafından kaçak sigara imalathanesine yapılan baskında piyasa değeri 300 bin TL olan 3 adet tam otomatik sigara sarma makinesi, 62 bin 200 adet makaron, 7 bin 400 adet içime hazır dolu makaron, 57 kilogram tütün, 280 adet sigara kutusu, 240 adet sigara ağızlığı ele geçirildi.
Operasyonda A.F.K. (54) isimli şahıs gözaltına alınırken, şahsın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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