Trabzonspor, Visca transferini açıkladı

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Medipol Başakşehir'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Edin Visca transferini açıkladı.Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca'nın satın alma opsiyonlu transferi hakkında kulübüyle görüşmelere başlandığı duyuruldu. Tecrübeli futbolcunun yarın Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-01-05 16:36:11



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