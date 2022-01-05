Trabzonspor, Edin Visca ile 3,5 yıllığına anlaştı



Selay SAYKAL / TRABZON (DHA) Trabzonspor, Edin Visca transferinin detaylarını açıkladı.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir'den transfer edilen Edin Visca ile 3,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre tecrübeli oyuncuya 2021-2022 futbol sezonu için 750 bin Euro garanti ücret ödenecek. Futbolcuya 2022-2023, 2023-24 ve 2024-2025 sezonları için ise her yıl 1,5 milyon Euro ödeme yapılacak. Oyuncunun menajerine de ayrıca, futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi şartına bağlı olarak Edin Visca'ya'ye ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u kadar ödenecek.

Bordo mavili kulüp ayrıca, Medipol Başakşehir'e oyuncunun serbest kalma bedeli olarak 3 taksit halinde 4 milyon 300 bin Euro artı KDV ödeyecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-01-05 17:48:59



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