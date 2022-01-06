Trabzon'un Çaykara ilçesinde heyelan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Yaylaönü (Haros) mahallesi yolunda heyelan meydana geldi. Can ve mal kaybının olmadığı heyelan sonucu Yaylaönü mahallesinin Uzungöl'e olan ulaşımı kapandı.

Uzungöl'den Yaylaönü mahallesinin 3.'km sinde oluşan heyelan sonucu bölgeye Çaykara Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi. Yolun kapanması sonucu bölgeye gelen iş makinelerinin zayıf kalması ve heyalan sonucu oluşan malzemenin fazla olmasından ötürü bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesinden iş makinesi talep edildi. Trabzon'dan gelecek olan iş makinelerinin çalışması sonucu yolun ulaşıma açılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.