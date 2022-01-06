Edin Visca'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

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Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/ TRABZON,(DHA)Trabzonspor´un renklerine bağladığı Edin Visca, geldiği kentte, bordo mavili taraftarlarca coşkuyka karşılandı.

Bordo mavililerin devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir´den kadrosuna kattığı Edin Visca, sözleşme imzalamak için kente geldi. İstanbul´dan sabah 09.45 uçağıyla yola çıkan Visca, menajeriyle birlikte saat 11.45´te Trabzon Havalima´na geldi. Havalimanı çıkışında coşkulu taraftar grubu Visca´yı tezahürat ve sevgi gösterileriyle karşıladı.

Boşnak oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımıyla ilk idmanına çıkacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Futbolcunun karşılanması

-Taraftarlardan görüntü

-Visca'nın havalimanından çıkışıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL

2022-01-06 12:26:31



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