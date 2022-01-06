Edin Visca'ya Trabzon'da coşkulu karşılama

Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/ TRABZON,(DHA)Trabzonspor´un renklerine bağladığı Edin Visca, geldiği kentte, bordo mavili taraftarlarca coşkuyka karşılandı.
Bordo mavililerin devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir´den kadrosuna kattığı Edin Visca, sözleşme imzalamak için kente geldi. İstanbul´dan sabah 09.45 uçağıyla yola çıkan Visca, menajeriyle birlikte saat 11.45´te Trabzon Havalima´na geldi. Havalimanı çıkışında coşkulu taraftar grubu Visca´yı tezahürat ve sevgi gösterileriyle karşıladı.
Boşnak oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımıyla ilk idmanına çıkacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Futbolcunun karşılanması
-Taraftarlardan görüntü
-Visca'nın havalimanından çıkışıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL
2022-01-06 12:26:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.