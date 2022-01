Üç kez kapatıp açtığı yolu yine ulaşıma kapattı ama bu kez tekrar açmayı düşünmüyor Trabzonlu Ömer Kolcu kamulaştırma yapılmadığı iddiasıyla arazisinden geçen yolu ulaşıma kapattı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kamulaştırma yapılmadığı iddiasıyla arazisinden geçen araç yolunu zincir çekerek ulaşıma kapatan Ömer Kolcu, üç kez kapatıp açtığı yolu dördünce kez ulaşıma kapattı. Kolcu, ulaşıma kapattığı yolu sorun çözülmeden bir daha açmayı düşünmediğini söyledi.

Trabzon’un 1 Nolu Beşirli Mahallesi tünel girişinde bulunan arazisinden kamulaştırma yapılmadan yol yapıldığını iddia eden Kolcu, sorunun çözülmemesi durumunda yolu bir daha trafiğe açmayacağını kaydederek uzun zamandan beri mücadele etmesine rağmen hiçbir sonuç alamadığını belirtti.

Vatandaşın mağdur olmaması için yolu defalarca açtığını ancak aradan geçen zaman içerisinde sorunun bir türlü çözülemediğini ifade eden Kolcu, “Buradaki arazi hisseli yerimiz. Belediyece buradan Güvelioğlu’na çıkan yol yapıldı ve bu yol yıllardır kullanıldı. Biz bu yolu 'Vatandaşlar mağdur olmasın' diye defalarca müracaatlarda bulunarak 'Yolu kamulaştırın ya da biz bu yolu kapatacağız' dedik. Ancak hiçbir sonuç almadık. Üç kez bu yolu kapattım. Belediyeden gelenler 'Bu sorunu çözeceğiz' dediler. Aradan belli zaman geçtikten sonra bu konu bizi aşar dediler. Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi topu birbirlerine attı. Dolayısıyla çözüm olmayınca yolu bir kez kapattım. Daha sonra muhtar devreye girdi, ilgileneceğini çözüleceğini söyledi. Aradan uzun bir süre geçti yolu tekrar kapattım. Kapatınca burada işletme vardı, makinalarını getirmişti rica etti yolu açtık. Daha sonra işletme sahibiyle Belediyeye gittik. Belediyedekiler bize buraya kısa zamanda çözüm bulacaklarını belirttiler. Ancak çok uzun zamandır gidip gelmemize rağmen hiçbir çözüm bulamadık. Belediyenin parası olmadığı için kamulaştırma yapılamadığını bize belirttiler. Bende kendilerine 'Burası benim arazim, siz burada vatandaşa ruhsat verdiniz vatandaşın evi var işletmesi var. Belediye buraya sokak ismi bile koymuş. Burayı şu an dördüncü kez kapattım bu son ne zaman çözülürse o zaman açarım. Vatandaşlar mağdur olmasın' diye bekledik. Burası yeşil alan az yukarı kısmı imara açık. Burada inşaat yapamıyorum. Burada yaklaşık 10 kadar hane var. Burada üç bin 800 küsur metrekarelik parselimiz var. Belediyenin kayıtlarında burada yol görünmüyor. Burada tehlikeli bir durum olursa, siz buraya ulaşamazsınız onun için burayı bir an önce çözüm yapmanız gerekiyor diye söyledim. Dolayısıyla yine bir çözüm sağlanmadı” dedi.

Süt ürünleri tesisi işletme sorumlusu Adem Dokuzparmak da yolun trafiğe kapatılması durumunda oldukça mağduriyet yaşadıklarını belirterek ”Fabrikayı buraya taşıyalı 2,5 yıl oldu. Arsa sahibinin yaklaşık üç yıldır mücadelesi var. Belediye yeri istimlak etmeden burada yol, kanalizasyon yapmış. Kendisi de haklı olarak yol benim diyor özel mülkü yolu keserek fabrikanın erişimini de kapattı. Sadece fabrikanın değil yaklaşık 1015 evinde yolu kesilmiş oldu. Her gün fabrikaya ürün geliyor dolayısıyla yol kapalı olduğu için erişimimiz kapandı. İmalat yapamıyoruz ileride daha maddi sıkıntılar yaşayacağız gibi görünüyor. Buraya başka yerden erişimi var ancak yol çok kötü küçük araçların dahi dönemeyeceği virajlar var. Büyük araçlar ambulans veya itfaiye kesinlikle giremeyeceği bir yol. Burası kapalı kaldığı sürece meydana gelecek herhangi bir yangın, kaza, hastalık gibi durumlarda kesinlikle ulaşım olmayacak. Bunun vebalini kim verecek onu da bilmiyorum” diye konuştu.

