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Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca Trabzon'a geldi. Bordomavililerin 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı Bosna Hersekli oyuncuyu taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Medipol Başakşehir formasını yaklaşık 11 senedir terleten Edin Visca, Trabzonspor'a transferi resmiyet kazanmasının ardından Trabzon'a geldi. Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla havaalanına gelen oyuncuyu bordomavili taraftarlar coşkuyla karşıladı. Bosna Hersekli oyuncu sevgi gösterileri arasında kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

Edin Visca'nın sağlık kontrollerinin ardından yeni takımıyla bugün antrenmana çıkması bekleniyor.

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