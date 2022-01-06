Visca, 18 numaralı formayı giyecek

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, yeni transferi Edin Visca´nın forma numarasının 18 olduğunu sosyal medyadan duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir´den Trabzonspor´a transfer olan Edin Visca, sağlık kontrolünden geçmek için bugün kente geldi. Hastanedeki kontrollerin ardından Visca´ya Trabzonspor´un Medical Park Stadyumu gezdirildi.
Bordo mavili formayı ilk kez giyen Visca´nın fotoğrafları Trabzonspor tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamada, Edin Visca´nın forma numarası, "O artık bizden biri... Edin Vişça 18 numaralı formasıyla yuvamızda" mesajıyla duyuruldu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-01-06 17:35:38
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