Edin Visca, Trabzonspor forması giydi

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Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca sağlık kontrollerinin ardından bordomavili takımın formasını giydi.

Bordomavililerin yeni transferi Edin Visca, sağlık kontrollerinin ardından Medical Park Stadyumu'na giderek Trabzonspor formasıyla poz verdi. Yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek olana Boşnak oyuncu sağlık kontrollerinde eko ve efor testine tabi tutuldu. Çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı.

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