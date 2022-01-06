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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdullah Avcı ve Edin Visca tekrar buluştu

İHA

Abdullah Avcı ve Edin Visca tekrar buluştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski öğrencisi Edin Visca ile buluştu. Yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Boşnak oyuncu, ilk antrenmanına çıktı.
Trabzonspor, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçen çalışmayla tamamlandı. Bordomavililerin yeni transferi Edin Visca da ilk antrenmanına çıktı.

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