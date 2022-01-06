Abdullah Avcı ve Edin Visca tekrar buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski öğrencisi Edin Visca ile buluştu. Yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Boşnak oyuncu, ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçen çalışmayla tamamlandı. Bordomavililerin yeni transferi Edin Visca da ilk antrenmanına çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.