Metin Lokumcu davasında sanık polislere olay anı görüntüleri izletildi



Muhammet KAÇARFatih TURAN/TRABZON, (DHA) ARTVİN´in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülen, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin 13 polisin yargılanmasına devam edildi. Trabzon 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada dinlenen 4 polise olay anında kaydedilen kamera görüntüleri izletildi. Polislerin beraat talebinde bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti, barolar ile sivil toplum kuruluşlarının dosyaya katılma talebini de reddetti. Duruşma, yarın diğer sanıkların dinlenmesiyle devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011 tarihindeki Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan´ın da bulunduğu 13 polis hakkında `taksirle ölüme neden olma´ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. Emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 10 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması, Trabzon 2´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Ancak mahkemenin mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, görevsizlik kararı verdiği dosya, Trabzon 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Adliyesi´nde gerçekleşti. Mahkeme heyeti mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, görevsizlik kararı verdiği dosyanın, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

AĞIR CEZADA 2'İNCİ DURUŞMA

Görevsizlik kararı sonrası Trabzon 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde Lokumcu´nun ölümüne ilişkin 2'inci duruşma bugün gerçekleştirildi. Duruşmaya; Metin Lokumcu'nun eşi ve yakınları ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Duruşmayı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, bazı illerin baro temsilcilerinin yanı sıra CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Orhan Sarıbal, Gülizar Biçer Karaca, Ahmet Kaya ve Zeynep Altıok Akatlı, HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm, Oya Ersoy ve Murat Çepni, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da takip etti.

13 POLİS'TEN 4'Ü DİNLENDİ

Haklarında `taksirle ölüme sebebiyet vermek´ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanıklardan Bayram Ali Kaş, Mehmet Seyfettin Uzun, İlhami Çalı, Haktan Yakıcı, Fatih Ünlü, Erol Darcan, Tayfun Vardarlı, Taner Ballı, Sinan Eyyupoğlu, Saim Baktimur ve Recep Aydın duruşmada hazır bulundu. Diğer sanıklar Muhsin Armağan, Muhammet Ulaşlı ve Taner Ballı ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Sanık 13 polisten 4'ünün dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, barolar ile sivil toplum kuruluşlarının dosyaya katılma talebini reddetti.

MÜDÜR ÜNLÜ, BERATINI TALEP ETTİ

Duruşmada tutuksuz sanıklardan eski Hopa İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünlü, savunmasında Metin Lokumcu'nun hayatını kaybettiği olayın yaşanmasını üzücü bulduğunu, Cumhuriyet Meydanı'nda bir grubun olay çıkardığı yönündeki anonslar üzerine dönemin Hopa Kaymakamının talimatıyla alana gittiğini söyledi. Olay gününü anlatan ve gerçek sorumluların duruşmada olmasını istediğini kaydeden Ünlü, anonslarla ikaz ettikleri gruba, dağılmamaları üzerine dönemin Hopa Kaymakamının talimatıyla müdahale edildiğini belirtti. Metin Lokumcu'nun ambulansa yürüyerek gittiğini ve üzerinde cebir ve darp izinin bulunmadığını da öne süren Ünlü, beratını talep etti.

TALİMATLA GAZ KULLANILMIŞ

Tutuksuz sanıklardan dönemin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tayfun Vardarlı da savunmasında, dağılmayan gruba TOMA aracı ile müdahale sonrası mülki idari amirin talimatıyla gaz kullanıldığını ifade etti.

'SUÇSUZ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM'

Polis memurlarından Haktan Yakıcı da, dönemin Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nde Çevik Kuvvet Şube'de görevli olduğunu ve miting için Hopa'da görevlendirildiğini, gruptakiler tarafından inşaat alanından tuğla ve taş türü malzemelerin kendilerine atıldığını iddia etti. Beraatını talep eden Yakıcı, "Yolun karşısından gazla müdahalede bulundum. Amirlerimin talimatıyla gaz kullandım. Suçsuz olduğumu düşünüyorum" dedi.

'GAZDAN KİMSE YARALANMADI'

Dönemin Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çevik kuvvet polislerinden tutuksuz sanık Saim Baktimur ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Atmış olduğum gazdan kimse yaralanmadı. Metin Lokumcu'yla hiçbir şekilde karşılaşmadım, tanımam, beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER İZLETTİRİLDİ

Duruşmada ayrıca farklı açılardan olay anında kayda alınan video görüntüleri de sanıklara izlettirildi. Duruşma, yarın diğer sanıkların dinlenmesiyle sürecek.------------------------KUTU 1 --------------------HOPA OLAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011 tarihinde Hopa ilçesinde düzenlenen miting öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu yaşamını yitirmiş, taş atılması sonucu AK Parti seçim otobüsünden düşen koruma polisi Servet Erkan yaralanmıştı. Çıkan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 70 kişiden 16´sı tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmışlardı. Olaylar sırasında görev yapan Artvin Emniyet Müdürü Muhsin Armağan merkeze, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Nasif de Jandarma Genel Komutanlığı emrine alınmıştı.------------------------KUTU 2 --------------------13 POLİSE DAVA

Olaylarla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan´ın da bulunduğu 13 polis hakkında `taksirle ölüme neden olma´ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi.---------------------------KUTU 3 -------------------------ÖLÜMDE GAZLA NEDENSELLİK BAĞI

İddianamede Türk Tabipler Birliği Bilimsel Araştırma Kurulu´nca hazırlanan, Metin Lokumcu´nun hayatını kaybetmesinde, kimyasal gazla nedensellik bağı olduğu yönünde rapora yer verildi. en iddianamede; adı geçen polislerin, yoğun şekilde gaz kullanmaları ve gaz kullanma talimatı vermeleri nedeniyle Lokumcu´nun ölümünden taksir düzeyinde sorumluluklarının olduğu belirtildi.------------------------------KUTU 4 -----------------------DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Hopa Asliye Ceza Mahkemesi, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için davanın yerinin değiştirilmesini talep etti. Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin duruşma, `kamu güvenliği´ gerekçesiyle Trabzon´a alındı. Davanın ilk duruşması, Trabzon 2´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Ancak mahkemenin mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, görevsizlik kararı verdiği dosya, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Muhammet KAÇAR-Fatih TURAN

2022-01-06 22:11:14



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