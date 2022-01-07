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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Osman Nuri Ekim basınla bir araya geldi

İHA

Başkan Osman Nuri Ekim basınla bir araya geldi

Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Başkan Ekim, Hasan Saka Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda göreve geldiği günden itibaren gerçekleştirdiği çalışmaları ve projeleri anlattı.
Toplantıya herkesi selamlayarak başlayan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Biliyorsunuz 2019 yılı Mahalli İdareler Genel seçimleri ile göreve geldim ve bugün görevimizin 1010. günü. Halkımızın teveccühüne layık olmak için ilk günkü azimle çalışmalarımız sürdürüyoruz. Seçildiğimiz gün itibarıyla bize oy versin vermesin, şehrimizdeki herkesin Belediye Başkanı olarak görev yaptığımı buradan ifade etmek istiyorum. Halkımızın güveniyle işe başlarken kendime verdiğim bir söz vardı: Dürüst, adil, üreten ve cesur bir anlayışla çalışmak, Alt yapısı, üst yapısı, imarı, cadde ve meydan düzenlemeleriyle kentimizin tüm yapısal problemlerini çözmek, İlçemizin ekonomik faaliyetlerini destekleyip canlandırmak, tarihi dokunun restorasyonu ile geçmişimize sahip çıkmak, yemyeşil bir Akçaabat için yeni alanlar oluşturmak, tertemiz çevre dostu projeler üretmek, halkımızın yaşam kalitesini arttırmak, sporu sanatı ve festivalleriyle canlı bir kent yaşamı sunmak, sosyal sorumluluk projeleri ile halkımızın her zaman yanında olmak. Bugün bu sözlerimi büyük ölçüde yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyorum” dedi.
“Yaşadığımız bu güzel şehrin insanını, coğrafyasını, her gün ayak bastığımız toprağını, toplumsal değerlerini, geleneklerini, beklentilerini, sorunlarını çok iyi biliyorum” diyen Ekim “Akçaabat gibi bir şehrin sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunun bilinci içerisindeyim. Biz Akçaabat’ın geleceğini planlamak ve yenilemek iddiasındayız. Göreve geldiğimiz andan itibaren merkezkırsal ayırt etmeksizin tüm mahallelerimizin istek, talep ve eksiklerini tespit ederek imkanlarımız ölçüsünde program dahilinde mahallelerimize hizmet götürüyoruz. Akçaabat’ın merkezine hangi hizmet verilmiş ise en ücra Mahallemize de ihtiyacına göre aynı hizmeti götürüyoruz. Nerede bir vatandaşımız yaşıyorsa Akçaabat Belediyesinin hizmeti oraya mutlaka ulaşıyor. İlçemize projelerimizi ve yatırımları kazandırmak için her fırsatta Ankara’ya giderek ilgili bakanlıklarla ve kurumlarla görüşmeler yapıyor, destek talep ediyoruz. Vadettiğimiz projelerin bir kısmını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduk. Bazı projelerimizin inşaat çalışması devam ederken bir kısım projelerimizde de çalışmalarımızı tamamlayarak ihale aşamasına geldik” şeklinde konuştu.
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, konuşmanın ardından proje tanıtım sunumu yaparak basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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