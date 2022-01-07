Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Birlikte hareket etmezsek başarıyı yakalayamayız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Birlikte hareket etmezsek başarıyı yakalayamayız

DHA

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Birlikte hareket etmezsek başarıyı yakalayamayız


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulübü´nün ertelenen 48'inci Seçimli Divan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ali Sürmen, tek aday olarak girdiği Genel Kurul´da yeniden Divan Kurulu Başkanı seçildi. Genel Kurul´da konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Biz camia olarak birlikte hareket etmediğimiz takdirde başarıyı yakalamak hayalperestlik olur" dedi.
Trabzonspor Kulübü´nde, 28 Nisan 2021 tarihinde yapılması gerekirken İç İşleri Bakanlığı´nın Covid-19 tedbirleri genelgesi nedeniyle ertelenen 48'inci Olağan seçimli Divan Genel Kurulu bugün yapıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi´nde saat 09.00´da başlayan genel kurul toplantısına Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor eski Başkanı Ahmet Celal Ataman, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve delegeler katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı´nın okunması, genel kurul divanının oluşturulması ve faaliyet raporunun okunmasının ardından konuşmalara geçildi.
SÜRMEN: TEK ÖNCELİĞİMİZ TRABZONSPOR´UN MENFAATİ
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı ve aday Ali Sürmen, "Bizim tek önceliğimiz Trabzonspor´un menfaati oldu. Asla kişilerin adamı olarak Trabzonspor´un yararına olan bir faaliyetin önünü kesmedik. Bunu yapmak her Trabzonsporlunun görevidir aslında. Ama bazen siz Trabzonspor´un menfaati için ne yaparsanız yapın bazı kişisel dostlarınız bile kendi menfaatleri için size küsebiliyorlar. Ama kim süserse küssün. Ben Trabzonspor´un aleyhine hiçbir faaliyetin içine girmedim ve asla girmeyeceğim" dedi.
AĞAOĞLU: 'TRABZONSPOR´U BUSH BİLE YÖNETEMEZ' DEMİŞİM
Genel Kurul´da konuşma yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Biz camia olarak yönetimiyle kurullarıyla, taraftarıyla, camia olarak birlikte hareket etmediğimiz takdirde, bu başarıyı beklemek veya yakalamak hayalperestliğin ötesinde olur. Omuz omuza yan yana bir dayanışmanın ürünü olarak buraya geldik. 15 gün önce müzeyi ziyaretimde, bir gazeteye verdiğimiz röportajı gördüm. O kadar sıkıntılı kulüp ki `Trabzonspor´u Bush bile yönetmez´ demişim. Bugün bu noktaya geldik, Divan Başkanlarımızı kurul başkanları ve camianın desteği olmasaydı, bugün bu noktaya gelmemiz hayalperestlik olurdu" diye konuştu.
"YOK SAYARSAK SAYGISIZLIK YAPMIŞ OLURUZ"
Şampiyonluk yarışının henüz bitmediğini söyleyen başkan Ağaoğlu, "Lig bugün yeniden başlıyor. Aramızdaki puan farkına güvenip, ona göre harekete dersek yanılmış oluruz. Rakiplerimize saygı duyarak mücadele edeceğiz. Bizimle birlikte şampiyonluk yarışının içinde 5-6 takım daha da. Onlara saygısızlık yaparsak geçmişte yaşananlar gibi başarıyı yakalayamayız. Bugün şampiyonluk yarışının içinde 5-6 takım daha var. Yok sayarsak en büyük saygısızlığı yapmış oluruz. Bunu yapan takımların sonunun hüsran olduğunu görürüz" ifadelerini kullandı.
ALİ SÜRMEN DİVAN KURULU BAŞKANI SEÇİLDİ
Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi.  Seçim sonucunda Ali Sürmen yeniden Divan Başkanı görevine geldi.
Trabzonspor´da Ali Sürmen başkanlığındaki Divan Kurulu´nda şu isimler yer aldı:
Asil üyeler: Muharrem Arz, Mehmet Ongan, Yusuf Bahadır, İlyas Akçay, Hadi Eyüboğlu, İsmail İnan, Temel Kazancıoğlu, Osman Çavuşoğlu, Coşkun Anahar, Merih Cengiz Semerci
Yedek üyeler: Kenan Sönmez, Ali Sait Yılmaz, Mehmet Köroğlu, Ali Galip Diyadin, Cevdet UlusoyGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Genel Kurul salonundan görüntüler
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları
Divan Kurulu Başkanı ve aday Ali Sürmen'in açıklamaları
Başkanlar Ağaoğlu ve Sürmen'in birlikte oy kullanması
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-01-07 13:53:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Birlikte hareket etmezsek başarıyı yakalayamayız
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Birlikte hareket ...
Ahmet Ağaoğlu: "Camiamızın desteği olmasaydı bu noktaya gelemezdik" Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "22 Mayıs'ta hakemin son düdüğüyle inşallah şampiyonluk nasip olur" "Şampiyonluk yarışı içinde 5-6 takım daha var" "Bizim için lig yeniden başlıyor"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "Camiamızın desteği olmasaydı bu ...
Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak veda etti
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak veda etti
Başkan Osman Nuri Ekim basınla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Osman Nuri Ekim basınla bir araya geldi
Usta: "Trabzon’da vaka sayıları günlük 700’lü rakamların üzerine çıktı" Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: “Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 86’sı, yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 94’ü,yine entübe olan hastalarımızın yüzde 94’ü aşısız ya da eksik aşılı olarak karşımıza çıkıyor”
YEREL HABERLER Usta: "Trabzon’da vaka sayıları günlük 700’lü ...
‘Yatkın’ ve ‘Duman’dan kaçış yok
YEREL HABERLER ‘Yatkın’ ve ‘Duman’dan kaçış yok
Metin Lokumcu davasında sanık polislere olay anı görüntüleri izletildi
YEREL HABERLER Metin Lokumcu davasında sanık polislere olay anı ...
Trabzonspor'dan esprili Visca videosu
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan esprili Visca videosu
Avcı ve Visca yıllar sonra bir arada
YEREL HABERLER Avcı ve Visca yıllar sonra bir arada
Abdullah Avcı ve Edin Visca tekrar buluştu
YEREL HABERLER Abdullah Avcı ve Edin Visca tekrar buluştu
Edin Visca, Trabzonspor forması giydi
YEREL HABERLER Edin Visca, Trabzonspor forması giydi
Visca, 18 numaralı formayı giyecek
YEREL HABERLER Visca, 18 numaralı formayı giyecek
Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda
YEREL HABERLER Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda
Edin Visca, bordo-mavili kulübün 160. yabancısı oldu
YEREL HABERLER Edin Visca, bordo-mavili kulübün 160. yabancısı oldu
Edin Visca'ya Trabzon'da coşkulu karşılama (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Edin Visca'ya Trabzon'da coşkulu karşılama (EK ...
Edin Visca'ya Trabzon'da coşkulu karşılama (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Edin Visca'ya Trabzon'da coşkulu karşılama (EK ...
Edin Visca, Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Edin Visca, Trabzon'a geldi
Üç kez kapatıp açtığı yolu yine ulaşıma kapattı ama bu kez tekrar açmayı düşünmüyor Trabzonlu Ömer Kolcu kamulaştırma yapılmadığı iddiasıyla arazisinden geçen yolu ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Üç kez kapatıp açtığı yolu yine ulaşıma kapattı ama ...
Edin Visca'ya Trabzon'da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Edin Visca'ya Trabzon'da coşkulu karşılama
Trabzon'un Çaykara ilçesinde heyelan
YEREL HABERLER Trabzon'un Çaykara ilçesinde heyelan
Trabzonspor, Edin Visca ile 3,5 yıllığına anlaştı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Edin Visca ile 3,5 yıllığına anlaştı
Trabzonspor, Visca transferini açıkladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Visca transferini açıkladı
Türkiye'nin fındık ihracatında ilk sırayı Trabzon göğüsledi
YEREL HABERLER Türkiye'nin fındık ihracatında ilk sırayı Trabzon ...
İmperial Hastanesi’nden anlamlı sponsorluk İmperial Hastanesi, Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nın bir yıl süreyle forma göğüs sponsorluğunu üstlendi
YEREL HABERLER İmperial Hastanesi’nden anlamlı sponsorluk İmperial ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.