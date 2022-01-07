Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 10 bordomavililerin üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlkyarı)
23. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topu iye takip eden Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu. 10
25. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağ taraftan kale saha içine doğru gönderdiği topla buluşan Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağalarda kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Kerem Ersoy xx, Samet Çiçek xx
Trabzonspor: Ugurcan Çakır xx, Peres xx, Hüseyin Türkmen xx, Denswill xx, İsmail Köybaşı xx, Dorukhan Toköz xx, Hamsık xx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür xx, Nwakaeme xx, Cornelius xx
Yedekler: Erce, Arda, Berat, Siopis, Yusuf Sarı, Koita, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Mustafa x, Sadık x, Semih x, Awuku x, Karim Hafez x, Mallan x, Rayane Aabid x,Nshimirimana x, Chouiar x, Kubilay x
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp, Eric Ndizeye, Mert Örnek, Haqi Osman, Mert Miraç, Muhammed Emin
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Gol: Cornelius (dk. 23) (Trabzonspor)
Sarı Kart: Karim Hafez (Yeni Malaütyaspor)
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