Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Müsabaka bordomavililerin 10 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sağ taraftan ortasında Corneliu'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından auta çıktı.
61. dakikada Bakasetas sağ taraftan kullandığı faul atışı barajdan döndü. Tekrar önüne aldığı topu kale saha içine gönderdi. Hüseyin Türkmen'in vuruşu kaleci Ertaç'dan geri geldi. Bu kez Dorukhan'ın kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak Hüseyin Türkmen'e çarparak oyun alanına döndü.
67. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme'nin vuruşu savunmadan döndü. Bakesetas'ın önüne düşen topa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'da kaldı.
84. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Kerem Ersoy xx, Samet Çiçek xx
Trabzonspor: Ugurcan Çakır xx, Peres xx, Hüseyin Türkmen xx, Denswill xx, İsmail Köybaşı xx, Dorukhan Toköz xx (Sıopis dk. 82 ?), Hamsık xx, Bakasetas xx (Berat dk. 86 ?), Abdulkadir Ömür xx (Yusuf Sarı dk. 89 ?), Nwakaeme xx, Cornelius xx (Koita dk. 89 ?)
Yedekler: Erce, Arda, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Mustafa x, Sadık x, Semih x, Awuku x, Karim Hafez x, Mallan x (Mert dk. 67 x), Rayane Aabid x, Nshimirimana x, Chouiar x, Kubilay x (Haqi Osman dk. 79 x)
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp, Eric Ndizeye, Mert Örnek, Miraç, Muhammed Emin
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Gol: Cornelius (dk. 23) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Karim Hafez, Nshimirimana (Yeni Malatyaspor)
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