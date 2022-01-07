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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marius Sumudica: "Trabzonspor eksik bir takıma karşı zorlandı"

İHA

Marius Sumudica: "Trabzonspor eksik bir takıma karşı zorlandı"

Yeni Maylatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Trabzonspor'un eksik bir takıma karşı zorlandığını söyledi.
Deplasmanda Trabzonspor'a 10 mağlup olan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, İlk 11’imden 6 oyuncusunun olmadığını belirterek, "Buraya gelmeden öncede takımın transfere ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Bugün Trabzon’a karşı mücadelemizi verdik. Trabzonspor bize karşı çok eksik bir takıma karşı zorlandı. Hakemlere de her zaman saygı duyuyorum fakat şunu söylemek istiyorum VAR’daki hakemler aldıkları ücreti hak etmiyorlar. Kaçıncı kez başımıza geldiğini bilmiyorum VAR hakemi orta hakemi uyarmıyor hiç. Bir pozisyonumuz vardı sol bekimiz Karim’e karşı yüzüne yapılan bir hamle vardı. Oyuncumuzun burnu kanadı, tshirtünü değişmek zorunda kaldı. Yüzde 100 bile demeyeceğim, yüzde 1 milyon kırmızı kart. Trabzonspor çok iyi bir takım buna ihtiyacı yok. Çok paraları da var. Ben gelecek haftadan itibaren Malatya’yı değiştireceğim. Futbol Federasyonumuzdan da hakemlerden de yaptığım işe benim çalışmama saygı duymalarını istiyorum. Yaptığım işe bütün kalbimi ve ruhumu veriyor onların buna saygı duymasını istiyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum son dakikada oyuncum Osman’a vuruldu bence penaltıydı. Hakem vermediği gibi yayıncı kuruluş da vermedi. Daha ne istiyorsunuz ki takımımdan 6 oyuncum eksik 10 kaybettik Trabzonspor’a, onlara başka pozisyonda vermedik. İnsanlara seslenmek istiyorum yapılan bu haksızlığı durdurun. Bu 4 yıl önce olsa bu kadar kızgın olmazdım ki çünkü o zaman VAR yoktu, şimdi VAR var. Siz VAR hakemini biliyor musunuz? 2 ay önce hangi maçtan sonra maç alamamıştı bir araştırmanızı istiyorum? Kayseri’de bize yapılan bir penaltıyı vermediler, Kayseri maçının hakemi de 34 maç vermeyecekseler bundan da mutlu değilim çünkü ben o maçta da 2 puan kaybetmiştim. Bugün 1 kırmızı kart ve bir de penaltı vardı. Bize hak ettiklerimizi verin başka bir şey diyemem" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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