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Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından


Selay SAYKAL / TRABZON (DHA)Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılamanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica basın toplatışında açıklamalarda bulundu.
İkinci yarının ilk maçını kazanmanın önemli olduğunu dile getiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İkinci yarı hepimize hayırlı olsun. Çok ara olmadı ama 1 haftadan sonra start verdik. Başlangıçlar zordur. Rakiplerin Trabzonspor'a oynadıklarında konsantrasyonları, hızları, düşünceleri daha farklı oluyor. Bugün 4'lü ve 5'li oynama ihtimallerine göre hazırlandık. 5'liyi hiç bozmadılar. İlk yarıda zaman zaman doğru saha dağılımı ve organizasyonları kullandığımızda kaleye indik. Zaman zaman oyunu ağır ve basınç şiddetini düşürdüğümüzde oyunda karışıklıklar oldu. Rakibi hiç devreye sokmadık. İlk yarının sonundan geçişten verdiğimiz bir pozisyon oldu. İkinci yarıda top tamamen bizdeydi. Bu tür maçlarda ikinci golü bulamıyorsan rakip şunu bekliyor, oyun durdu, soğudu, bunu hızlandırmak lazım. Ya duran top bekliyorlar ya da geçiş bekliyorlar. Biz daha rahat skor almak istiyorduk ama 3-0 skora da üç puan, 1-0'a da üç puan. Bugün ikinci yarının ilk maçı. Kum saatinin tersine döndüğü, 19 hafta bugün 18'e düştü. Start verdiğimiz ikinci yarıda kazanarak başlamak son derece önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Malatyaspor'un verileri burada olmadığını gösteriyor belki ama Trabzonspor'dan puan veya konsantrasyon olarak yüksektiler. Çünkü bu ligin lideriyiz, hak ederek buradayız. Bizi başka yerlere çekmesinler. Biz hem oyunun ve sahanın içinde kalmaya çalışacağız. Yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.
"REHAVETİ KABUL ETMİYORUM"
Bordo-mavili ekibin performansını da değerlendiren Avcı, "Rehavet mümkün değil. Biz çok hedefi olan, yarışın en tepesinde olan bulunan bütün rekorları kıran takımız. Böyle bir şey olamaz. Aralardan sonra ister istemez kısa bile olsa ikicisine start vermek kolay olmuyor. Zaman zaman biz oyunu daha hızlandırabilmek için stoperlerin oyuna girmesi gerekiyordu. Final pası yapamadık. Oyun bir türlü genişlemedi. İkinci yarıda da fırsatlar vardı rehaveti kabul etmiyorum. Her hafta bir final maçı oynuyoruz. Bugün bir final maçı kazandık. Haftaya tekrar Sivas'ta bir final maçı oynayacağız" ifadelerini kullandı.
"PUCHACZ PAZAR GÜN BURADA OLACAK"
Takımdaki sakatlıklar ve yeni transferlerle ilgili konuşan Avcı, "Edin Visca geldi hayırlı olsun hem kendi adına hem Trabzonspor adına heyecanı yüksek, çok önemli işler yapmış birisi. Hep istatistikleri konuşuluyor attığı gol ve asist konuşuluyor ama aslında takım savunmasına yardımını daha çok konuşacaksınız. Bizim hızımızı artıracaktır. Edgar sakatlandı ve orada bir arayışımız var. Puchacz, pazar günü bizimle olacak gibi gözüküyor. Djaniny, Pazartesi veya salı günü burada olacak. 1 ay veya 2 ay deniliyor. Geldiğinde bakacağız ve seçenekleri değerlendireceğiz. Daha transfer başlamadan organize olduk ve bunun karşılığını alıyoruz. Transfer belki stoper konusuyla ilgili yabancıdan mı yoksa yerliden mi yana kullanacağımızın kararını veriyoruz. Hugo önümüzdeki hafta sonu bizimle olacak" şeklinde konuştu.
SUMUDICA: VAR'DAKİ HAKEMLER ALDIKLARI ÜCRETİ HAK ETMİYOR
Karşılaşmada bir penaltılarının ve rakiplerinin bir kırmızı kartının verilmediğini söyleyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Önce takımımı tebrik ediyorum. İlk 11'imizden 6 eksikle bugün maça başladık. Takımın 6-7 transfere ihtiyacı olduğunu ilk geldiğimde söylemiştim. Bugün Trabzonspor'a karşı mücadelemizi verdik. Trabzon bize karşı zorlandı. Çok eksik bir takıma karşı zorlandı. Hakemlere her zaman saygı duyuyorum ama VAR'daki hakemler aldıkları ücreti hak etmiyorlar. Kaçını kez başımıza geldiğini bilmiyorum. VAR hakemleri içerdeki orta hakemi bize karşı hiç uyarmıyorlar. Bugün sahada bize karşı iki tane aksiyon vardı. Sol bekimizin direkt yüzüne karşı yapılan bir pozisyon vardı. Oyuncumuzun burnu kanadı, hatta formasını değiştirdi. Yüzde 1 milyon kırmızı karttı ama verilmedi. Neden hakemler Malatyaspor'a karşı böyle ? Trabzonspor'un yardıma ihtiyacı yok. Ben Malatya'yı değiştirmek için buradayım. Gelecek haftadan itibaren değiştireceğim ama lütfen futbol federasyonundan ve hakemlerden de benim çalışmama saygı göstermesini istiyorum. Bu işe ruhumu veriyorum. Son dakikada oyuncumuz Osman'a karşı yapılan bir hareket vardı. Trabzonspor oyuncusunun topla hiç alakası yoktu. Kesin penaltımız vardı, hakem bunu vermediği gibi yayıncı kuruluş da pozisyonu göstermedi. Daha ne yapabilirim. Bugün bir kırmızı kart ve penaltı vardı. Bir hoca olarak ne yapabilirim ki. Bize hak ettiklerimizi verin" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdullah Avcı'nın açıklamaları
Marius Sumudica'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-01-07 23:52:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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