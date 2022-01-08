Trabzonspor, 25 sezonun en yüksek puanına ulaştı

Trabzonspor, 25 sezon sonra Spor Toto Süper Lig'de 20. haftalar itibarıyla en yüksek puanına ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında sahasında Yeni Malatyaspor'u 10 mağlup eden Trabzonspor, puanını 49'a yükseltti. Bordomavililer, bu sezon oynadığı 20 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 37 gole karşılık kalesinde ise 14 gol gördü.

Karadeniz ekibi, 19951996 sezonunda 20 karşılaşmada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Rakip fileleri 48 kez havalandırıp ağlarında 14 gole engel olamayan bordomavililer, 51 puan toplamıştı.

Trabzonspor, tam25 sezon sonra 49 puana ulaşarak 20. haftalar itibarıyla en fazla puan topladığı ikinci sezonu yaşadı.



9 maçta kalesini gole kapadı

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 20 maçın 9'unda kalesini göle kapadı. Bordomavililer, Giresunspor, Kasımpaşa, Göztepe, Gaziantep FK, Karagümrük, Adana Demirspor, Hatayspor, Başakşehir ve Yeni Malatyaspor maçlarında gol yemedi. Söz konusu müsabakaların 8'inde sahadan galibiyetle ayrılan Karadeniz temsilcisi, 1 mücadelede ise beraberlik aldı.

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