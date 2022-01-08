Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak'ta Avcı’ya ziyaret

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı ziyaret etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular mobilizasyon ve denge ve dinamik ısınma çalışmaları yaptı. 5’e 2 ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor pazartesi günü yapacağı antrenmanla Sivaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.



Kenan Koçak, Abdullah Avcı'yı ziyaret etti

A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Avcı günün anısına Koçak'a forma hediye etti.

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