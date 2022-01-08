Trabzonspor´da Sivasspor maçının hazırlıkları başladı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 21´inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.30´da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yapan futbolcular iki grup halinde çalıştı. İlk gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışırken, ikinci gruptaki oyuncular mobilizasyon, denge ve dinamik ısınma çalışması yaptı. Dayanıklılık ve 5´e 2 çalışmalarıyla devam eden idman çift kale maç ile tamamlandı.
Yarını izinli geçirecek olan bordo mavili ekip, deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 10 Ocak Pazartesi günü yapacağı antrenman ile devam edecek.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-01-08 16:04:09
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.