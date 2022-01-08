Trabzonspor´da Sivasspor maçının hazırlıkları başladı



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 21´inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.30´da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yapan futbolcular iki grup halinde çalıştı. İlk gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışırken, ikinci gruptaki oyuncular mobilizasyon, denge ve dinamik ısınma çalışması yaptı. Dayanıklılık ve 5´e 2 çalışmalarıyla devam eden idman çift kale maç ile tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek olan bordo mavili ekip, deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 10 Ocak Pazartesi günü yapacağı antrenman ile devam edecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-01-08 16:04:09



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