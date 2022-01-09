Azeri kızı Aytaç'ın Nahçivan-Trabzon-Malatya hattındaki yaşam mücadelesi 5 yaşındaki Aytaç Penahlı, filmleri aratmayacak yaşam mücadelesini dakikalarla yarışarak kazandı Tüm masrafları Trabzonlu hayırsever işadamı tarafından karşılanan 5 yaşındaki Aytaç Penahlı annesinden alınan nakille Malatya'da yeniden hayata tutundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azeri kızı Aytaç'ın Nahçivan-Trabzon-Malatya hattındaki yaşam mücadelesi 5 yaşındaki Aytaç Penahlı, filmleri aratmayacak yaşam mücadelesini dakikalarla yarışarak kazandı Tüm masrafları Trabzonlu hayırsever işadamı tarafından karşılanan 5 yaşındaki Aytaç Penahlı annesinden alınan nakille Malatya'da yeniden hayata tutundu

İHA

Azeri kızı Aytaç'ın Nahçivan-Trabzon-Malatya hattındaki yaşam mücadelesi 5 yaşındaki Aytaç Penahlı, filmleri aratmayacak yaşam mücadelesini dakikalarla yarışarak kazandı Tüm masrafları Trabzonlu hayırsever işadamı tarafından karşılanan 5 yaşındaki Aytaç Penahlı annesinden alınan nakille Malatya'da yeniden hayata tutundu

Azerbaycan’ın Nahçivan şehrinde rahatsızlanan ve acil olarak karaciğer nakli yapılması gereken 5 yaşındaki Aytaç Penahlı, NahçivanTrabzonMalatya hattında verilen mücadele ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Enstitüsünde annesinden alınan nakil ile yeniden hayata tutundu.
Ülkesinden tedavi için Trabzon’a getirilen minik Aytaç’ın acilen karaciğer nakli olması gerektiği tespit edilince hemen Malatya’da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile görüşülerek hastanın buraya nakli sağlandı. Türk doktorların minik Aytaç’ın karaciğer nakli olması için filmleri aratmayacak derecede verdiği mücadele ise herkesi duygulandırdı. Nakil için dakikaların yarışıldığı operasyonda hava muhalefeti nedeniyle uçak ulaşımı sağlamaması minik Aytaç’ın işini iyice zorlaştırırken, anne taksiyle Nahçivan’dan alınıp Iğdır üzerinden Malatya’ya, minik Aytaç’ta Trabzon’dan kara ambulansıyla Malatya’ya son anda ulaştırılarak karaciğer nakli gerçekleştirildi. Nakil için Trabzon ve Iğdır Emniyet Müdürleri de devreye girerek yardımcı olurken, nakli için maddi destek Trabzonlu bir hayırsever işadamı tarafından karşılandı.
Malatya’ya getirildiğinde bilinci kapalı olan minik Aytaç’ın annesi Malatya’ya ulaşınca hemen operasyon için hazırlıklara başlanıldı. Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibinin girdiği ameliyat ile minik Aytaç’ın annesi Namia Panahava’da alınan karaciğer ile yeniden hayata tutundu. Başarılı geçen operasyon sonrası servise alınan Aytaç’ın sağlık durumu her geçen gün iyiye giderken, şu sıralar gördüğü medikal tedavinin ardından ise yakın zamanda tamamen sağlığına kavuşacak.

Trabzon’a karaciğer yetmezliği nedeniyle gelmişti
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne babasıyla birlikte gelen Aytaç Penahlı’ya yapılan tetkikler sonucu karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.
Konuyla açıklamalarda bulunan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Prof.Dr. Murat Çakır, “Aytaç 5,5 yaşında. Bize karaciğer yetmezliği sebebiyle gelmişti. Geldiğinde hem laboratuvar hem de klinik olarak karaciğer fonksiyon testleri bozulmuştu. Sarılığı vardı, acil medikal tedavi gerekiyordu. Ancak bu konuda biryandan da çocuğa karaciğer nakil ihtiyacı olup olmayacağını kararlaştırmamız gerekiyordu. Hastanın yurt dışından geliyor olması, hem de maddi nedenlerinden dolayı yapabileceği bir şey yoktu. Hastayla konuşarak medikal tedavisini yapmaya başladık. Ancak medikal tedavi de bir yere kadar yarar sağlıyor. Takiplerinde kısmen bir iyileşme görüldü ancak daha sonra hastanın hem bilincinde bozulma meydana geldi hem de sarılığı artmıştı. Bu aşamadan sonra yapılabilecek tek şey karaciğer nakliydi ve bunun için de hazırlık yapmamız lazımdı. Donörü yurt dışından geliyor olması bunların yanı sıra maddi sebepler gibi bir çok engel vardı önümüzde. Bunları başhekimliğimizin hem de sağlık turizmiyle ilgilenen arkadaşlarımızın katkısıyla başarılı bir şekilde çözüp hastayı Türkiye’de çocuk nakillerinin en iyi yapıldığı merkez olan Malatya’ya gönderdik ”dedi.
Hastayı takip eden KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Burcu Güven de hastanın bilincinin kapalı olduğunu belirterek ”Hasta için elimizden geleni yaptık ancak nakil kaçınılmaz hale gelmişti. Başhekimliğimizin ve sağlık turizmin yardımıyla hastayı başarılı bir şekilde sevk ettik. Sonrasında çok güzel yüz güldürücü sonuçlar aldık” diye konuştu.

“Çocuğun son anda elini kaldırması ameliyata alınmasına vesile oldu ve kurtuldu”
Minik Aytaç’ın son anda elini kaldırarak ameliyata alınmasına vesile olarak kurtulduğunu belirten KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Sağlık Turizmi Müdürü Taylan Cengiz ise ”Hastanın sağlığı konusunda zamanla yarışıyorduk. Hastanın yabancı uyruklu olması dolayısıyla önümüzde bir takım prosedürler vardı. Hastanın maddi durumu iyi değildi bu konuda araştırma yaptık sonunda çok saygın hayırsever bir işadamımız yardımcı olarak masrafını karşılayacağını söyledi. Nahçivan'dan yurda girişi sonrası Iğdır’dan aynı zamanda anneyi de yetiştirmemiz gerekiyordu. Annenin araçla alınması konusunda gerek Trabzon Emniyet Müdürümüz gerekse Iğdır Emniyet Müdürü yoğun çaba sarf ettiler. Çünkü anne uygun donördü. Anne geceleyin taksiye koyularak Iğdır’dan Malatya’ya gönderildi. Çocuğu da buradan uçakla gönderecektik ancak hava şartları el vermediği için mecburen kara yoluyla gönderdik. Sonunda anne de çocukta Malatya’ya yetişti. Bir saatlik bir farkla yetişti. Ameliyata giderken oradaki sorumlu doktor arkadaşlar bize çocuğun artık tepki vermediğini söylediler. Son kez çocuğa dokunalım belki hareket eder dediler. Çocuğun son anda elini kaldırması çocuğun ameliyata alınmasına vesile oldu ve kurtuldu” ifadelerini kullandı.

“Aslında bu bir iyilik hikâyesi”
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, minik Aytaç’ın karaciğer yetmezliğinden dolayı kaybedilmeye ramak kalmış hasta olduğunu belirterek yapılanların bir iyilik hikâyesi olduğunu anlattı.
Tekinbaş, 5 yaşındaki bir çocuğu kurtarmak için verilen mücadeleyi şu cümleler ile özetledi:
“Aslında bu bir iyilik hikâyesi. Beş yaşında yüzüne bakmaya kıyamayacağımız bir çocuk. Bütün çocuklar güzel ancak bunun ayrı bir güzelliği var. Bu çocuk, karaciğer yetmezliğinden dolayı kaybedilmeye ramak kalmıştı. Artık medikal olarak tedavi olmaya imkânı yoktu. Hastamız yurt dışından geliyor ve ailenin durumu iyi değil. Yurt dışından gelen hastalar için kanunlarımızda gideri karşılayabilecek bir durum yok. Çocuk babasıyla burada anne yurt dışında. Annenin kan grubu tutuyor ve anne organı verebiliyor. Çocuk karaciğer transplantasyonu konusunda tecrübeli olan kurumda Malatya. Çocuğun bilinci kapanıyor ve artık saatlerle dakikalarla yarışır pozisyondayız. Çözmemiz gereken sorunlar var. Bir; Malatya’ya ulaşıp bu çocuğu kabul etmesini sağlamak. İki; maddi olarak gerekli olan meblağı bulup onu garanti altına almak. Üç; anneyi yurt dışından alıp Malatya’ya nakletmek ve çocuğu da buradan alıp sağ salim Malatya’ya nakletmek. Bu bilinmezlikler içerisinde ilk anneyi yurt dışından nasıl alacağımızı düşündük. Emniyet Müdürümüze ulaşıyoruz kendisi Ankara’da toplantıda ve Iğdır Emniyet Müdürüyle yan yana. Kendisi Iğdır Emniyet Müdürüne ulaşıyor ve Iğdır Emniyet Müdürü bir ekip hazırlıyor ve o ekibi yurt dışına gönderiyorlar. Anneyi o ekip yurt dışından Iğdır’a, Iğdır’dan da taksiyle Malatya’ya gönderiyorlar. Bizde çocuğu hava yoluyla nakletmeyi istemimize rağmen hava şartlarından dolayı nakili gerçekleştiremiyoruz. Mecburen kara ambulansıyla beraber buradan naklediyoruz. Artık zamanla yarış başlıyor. Çocukla anne hemen hemen aynı zamanda Malatya’ya ulaşıyor. Malatya’daki başhekimi arıyoruz. Çok teşekkür ederim kendilerine, hem çocuğun kabul edilmesi hem oradaki şartların hazırlanması hem transplantasyon yapacak ekibin hazırlanması konusunda ciddi katkılar sağladılar. Çocuk oraya vardıktan hemen sonrasında transplantasyon için ameliyata alınıyor. On saate yakın bir sürede transplantasyon gerçekleştiriliyor ve anne taburcu ediliyor. Çocuğun durumu gayet iyi.”

NahçivanTrabzonMalatya hattında mutlu son
Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran, Nahçivan’dan Trabzon'a oradan da Malatya’ya uzanan hayat kurtarma operasyonu sonucu minik kız Aytaç’ın eski sağlığına yeniden kavuştuğunu anlattı.
Hastanın kendilerine geldiğinde bilinci kapalı olduğunu ve karaciğer değerlerinin yüksek olduğunu ifade eden Başhekim Başkıran, karaciğerini kızına verecek olan annenin de merkezlerine ulaşması ile vakit geçirmeden hemen ameliyata başladıklarını söyledi.
15 gün önce gerçekleştirdikleri başarılı ameliyatla Aytaç’ın yeniden sağlığına kavuştuğunu da belirten Başkıran, kızına hayat veren annenin de durumunun iyi olduğunu ve refakatçi olarak kızının yanında olduğunu ifade etti. Hastane olarak Aytaç’ın sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Başkıran, Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü olarak her yıl ortalama 300 nakil yaparak önemli bir başarıya imza attıklarını da kaydetti. Korona virüs salgını döneminde de nakillerine ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Başkıran, yurt dışı ve yurt içinden birçok hastaya da nakil yaparak sağlıklarına kavuşturduklarını belirtti.

Azeri anneden Türk doktorlara teşekkür
Kızına karaciğeri ile yeniden hayat olan anne Namia Panahava ise kızının Türkiye’ye getirildiğinde kötü durumda olduğunu ve yapılan karaciğer nakli ile yeniden sağlığına kavuştuğunu söyledi. Doktorlara teşekkür eden anne Panahava, “Bizim orada bu imkanlar olmadığı için kızımı Trabzon’a götürdüler. Burada nakil olması gerektiği söylenince bende karayolu ile hemen Türkiye’ye geldim. Şimdi kızımın sağlık durumu çok iyi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da kurallara uymayan işletmelere 2 milyon 148 bin 844 TL para cezası kesildi Trabzon’da 2021 yılında gıda işletmelerine yönelik 13 bin 821 denetim yapıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da kurallara uymayan işletmelere 2 milyon 148 ...
Beşiktaş Trabzon’da
YEREL HABERLER Beşiktaş Trabzon’da
Trabzonspor´da Sivasspor maçının hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Sivasspor maçının hazırlıkları başladı
Trabzonspor´da Sivasspor maçının hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Sivasspor maçının hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak'ta Avcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı A ...
Trabzonspor, 25 sezonun en yüksek puanına ulaştı
YEREL HABERLER Trabzonspor, 25 sezonun en yüksek puanına ulaştı
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: 'Omicron' ile daha yüksek sayıda hasta olacak
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Özlü: 'Omicron' ile daha yüksek ...
Prof. Dr. Yılmaz Bülbül: “Covid'i ağır geçirenlerde kalıcı akciğer hasarı riski daha yüksek" KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Bülbül: “Hasta yoğun bakımda ve solunum cihazı altında ne kadar uzun süre kalıyorsa, ne kadar yoğun tedavi ihtiyacı oluyorsa kalıcı hasar ihtimali o kadar artıyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yılmaz Bülbül: “Covid'i ağır geçirenlerde ...
Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ...
Marius Sumudica: "Trabzonspor eksik bir takıma karşı zorlandı"
YEREL HABERLER Marius Sumudica: "Trabzonspor eksik bir takıma karşı ...
Avcı: "Hak ederek buradayız"
YEREL HABERLER Avcı: "Hak ederek buradayız"
Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (EK ...
Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
YEREL HABERLER Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni ...
Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (EK ...
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yeni ...
Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı notları
YEREL HABERLER Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ...
Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ...
Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ...
Metin Lokumcu davasına devam edildi 10 yıl sonra Trabzon’da görülmeye başlanan davanın 4. duruşmasının 2. gününde 13 polisin yargılanmasına devam edildi Geniş güvenlik önlemleri alınırken, 4 polis memuru mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı
YEREL HABERLER Metin Lokumcu davasına devam edildi 10 yıl sonra ...
Metin Lokumcu davasında polislerden beraat talebi (2)
YEREL HABERLER Metin Lokumcu davasında polislerden beraat talebi (2)
Edin Visca için imza töreni düzenlendi Trabzonspor, yeni transferi Edin Visca için Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla imza töreni düzenledi
YEREL HABERLER Edin Visca için imza töreni düzenlendi Trabzonspor, ...
Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşırı çadırı
YEREL HABERLER Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşırı ...
Trabzonspor'da Visca için imza töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Visca için imza töreni düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.