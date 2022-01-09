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Trabzon'da kurallara uymayan işletmelere 2 milyon 148 bin 844 TL para cezası kesildi Trabzon’da 2021 yılında gıda işletmelerine yönelik 13 bin 821 denetim yapıldı

İHA

Trabzon'da kurallara uymayan işletmelere 2 milyon 148 bin 844 TL para cezası kesildi Trabzon’da 2021 yılında gıda işletmelerine yönelik 13 bin 821 denetim yapıldı

Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 2021 yılında il genelinde gıda işletmelerine yönelik 13 bin 821 denetim yapılırken, bu denetimler sonucu kurallara uymayan işletmelere 2 milyon 148 bin 844 TL tutarında idari para cezası uygulandı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, 2021 yılı içerinde gıda üretim ve satış yerlerine yapılan denetimler, alınan numuneler ve idari yaptırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gülbay, Trabzon ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplamda 8 bin 645 adet gıda ve yem işletmesi bulunduğunu, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde çalışan 111 Gıda Kontrol Görevlisi tarafından bu işletmelerin 13 bin 821 adet denetime tabi tutulduğunu söyledi.
Güvenilir Gıdaya erişim için "Çiftlikten Çatala Tarladan Sofraya" kadar gıda ürünlerinin üretim, dağıtım, satış ve toplu tüketim alanlarına yönelik denetimler yaptıklarını belirten Gülbay, 2021 yılı boyunca yapılan denetim ve kontrollerde toplamda 3 bin 170 adet numune alındığını ifade etti.
Gülbay, 'Alo 174 Gıda İhbar ve Şikâyet hattı' ile ilgili olarak ise 285 başvuru alındığını, 276 başvurunun incelenerek sonuçlandırıldığını, 9 başvuru işlemlerinin devam etmekte olduğunu ifade ederek Alo 174 bildirimlerinde 13 işletmeye idari para cezası uygulandığını kaydetti.
Gülbay, 2021 yılı içerisinde gıda işletmelerine yönelik yoğun denetimler gerçekleştirdiklerini ve özellikle tüketiciyi aldatma, taklit ve tağşiş konularında yoğun denetimler yaptıklarını ifade ederek bu denetimlerde 81 gıda işletmesine idari para cezası uygulandığını söyledi. Tüketiciyi yanıltıcı ürün ve işletmelere yönelik denetimlerin 2022 yılında da artarak devam edeceğini ifade eden Gülbay, 2021 yılı içerisindeki denetimlerde gıda işletmelerine toplam 2 milyon 148 bin 844 TL tutarında idari para cezası uygulandığını belirtti.
Gülbay, 2022 yılında da tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak adına denetimlerin artarak devam edeceğini, tüketicilerin satın aldıkları gıdalarla ilgili şikâyetlerini "Alo 174 Gıda Hattı" ve 0501 174 0174 WhatsApp şikayet hatlarını arayarak ihbarda bulunabileceklerini sözlerini ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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