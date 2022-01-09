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Köksal Baba Trabzonspor formasıyla klipte yer aldı

İHA

Köksal Baba Trabzonspor formasıyla klipte yer aldı

'Köksal Baba' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Köksal Bektaşoğlu, taraftarı olduğu Trabzonspor'un formasını giyerek, yakın zamanda müzikseverlerle buluşacak olan gurbetçi şarkıcı Kadr'nin 'Sıkıntı Yok' adlı klibinde yer aldı.
Kendisine has hareketleriyle kısa sürede sosyal medyada fenomen olan ve 3 milyona yakın takipçisiyle birçok ülkede hayran kitlesine ulaşan Köksal Bektaşoğlu, diğer namı ile 'Köksal Baba', Trabzonspor forması ile gurbetçi şarkıcı
Kadr'nın çekimleri İstanbul'da devam eden 'Sıkıntı Yok' adlı şarkısının klibinde oynadı. Almanya'da çekmeyi planladığı klibinin son anda karar değiştirerek Türkiye'de çekilmesini isteyen sanatçının kilibi Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Sarıyer'de çekildi. Bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Trabzonspor'un fanatik taraftarı olan Köksal Baba, 61 numaralı formasıyla klipte boy gösterecek.

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