Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon'a getirdi

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki oyuncu Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor, Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen 22 yaşındaki Polanyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon getirdi. Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak ile saat 20.00 sıralarında Trabzon Havaalanı'na gelen oyuncuyu, az sayıda bordomavili taraftarlar karşıladı.

Geceyi dinlenerek geçirecek olan oyuncu yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordomavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.