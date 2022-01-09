Tymoteusz Puchacz, Trabzon´a geldi

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor'un yeni sol beki Tymoteusz Puchacz, sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi.

Bordo mavililerin devre arası transfer döneminde Alman ekibi Union Berlin´den kiraladığı Tymoteusz Puchacz sözleşme imzalamak için kente geldi. Menajeriyle birlikte İstanbul´dan saat 18.00 uçağıyla yola çıkan oyuncu saat 19.40´ta Trabzon Havalimanı´na geldi. Havalimanı çıkışında az sayıdaki taraftar 22 yaşındaki oyuncuyu karşıladı.

Polonyalı sol bek Puchacz, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalayarak yeni takımıyla ilk idmanına çıkacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolcunun havalimanından çıkışı

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-01-09 20:43:07



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